The Chestnut Man: Hide and Seek

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The Chestnut Man era una serie poliziesca danese perfettamente competente. Nessun dubbio. Il modello di distribuzione globale di Netflix l'ha reso un enorme successo, assicurandosi posizioni tra le prime 10 in oltre 50 paesi, ma qui a casa ha rappresentato un formato efficace, seppur relativamente poco originale, basato su una tradizione narrativa che esiste da... beh, molti anni.

Questo non significa che la serie ne sia peggiore, ma significa anche che, soprattutto per chi vive nella regione nordica, queste caratteristiche narrative, visive e strutturali sono qualcosa con cui siamo cresciuti negli anni, e che ormai conosciamo molto bene. Forse è anche per questo che, avendo visto la seconda stagione, "Nascondino", basata sul romanzo successivo di Søren Sveistrup su Thulin e Hess, posso dire esattamente la stessa cosa di quando ho visto la prima stagione. Questo è un buon intrattenimento in modo più concreto e facilmente accessibile, e funge da un'introduzione digeribile in stile PG-13 alla "serie poliziesca nordica" (probabilmente siamo tutti stanchi dell'etichetta di genere "noir nordico"), ma niente di più.

Questa stagione successiva si svolge un paio d'anni dopo la conclusione del primo caso insieme di Thulin (interpretato ancora una volta da Danic Curcic) e Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Una serie di rapimenti, che sono il culmine di un stalking malizioso accompagnato da una inquietante rima di conteggio, costringe questa improbabile coppia a riunirsi dopo tanto tempo separati, e risveglia vecchi sentimenti. Insieme, devono nuovamente svelare un caso semi-complesso che coinvolge il personaggio di Sofie Gråbøl, Marie Holst, che si estende per diversi decenni fa.

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La trama più ampia è, senza sorpresa di nessuno, piuttosto efficace e, proprio come nella prima stagione, c'è abbastanza immagini inquietanti e un design scenografico solidamente messo in scena per creare un memorabile gioco del gatto col topo, come l'abbiamo visto eseguito tante volte prima. Ci sono alcuni colpi di scena piuttosto interessanti lungo il percorso, che sono il punto più alto della stagione e rappresentano un tocco di audacia narrativa molto necessario, dato che il resto della narrazione generale si basa sulla familiarità immediata per il suo valore di intrattenimento.

Ci sono ancora piccoli problemi nel primo piano, dove alcune serie produzioni danesi, per qualche motivo, faticano a costruire conversazioni credibili e concrete. È difficile dire se sia il rifiuto del teatrale a farlo sembrare artificiale, o forse solo leggermente inscenato, ma quando Sandra di Katinka Lærke Petersen dice: "Ehi, Thulin, vieni qui a guardare questi rapporti della polizia", si ottiene l'effetto opposto a quello voluto. Nel tentativo di sembrare crudo, genuino e senza fronzoli, alla fine risulta... beh, poco convincente.

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Detto ciò, sono comunque Følsgaard e Curcic a guidare la strada qui, e insieme a Gråbøl ancorano la serie con una recitazione emotiva ed efficace che il resto del cast non riesce a eguagliare. Mikkel Boe Følsgaard, in particolare, ha la possibilità di infondere a Mark Hess molta intensità e profondità, e ogni scena con lui al centro dell'inquadratura è in buona compagnia.

"Hide and Seek" è un intrattenimento solido e affidabile, costruito attorno a un buon ritornello e interpretazioni eccellenti. Se tu, come me, stiate iniziando a vedere le cuciture in questo genere poliziesco nordico e a desiderare che qualcuno osi giocare un po' di più con tutto il quadro, non lo so. Ma mi è piaciuta questa serie, nonostante sentissi di averla già vista tutta.