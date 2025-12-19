The Coalition: "Gears of War: E-Day è il nostro gioco più ambizioso finora"

HQ

In mezzo a tutte le notizie sui Game Awards venerdì, Microsoft ha improvvisamente annunciato che terrà un proprio evento Xbox a fine gennaio, un concetto che gestisce da diversi anni ormai. Non sappiamo cosa vedremo (a parte Fable e Forza Horizon 6), ma notiamo che The Coalition ha appena detto l'altro giorno che Gears of War: E-Day sarà rilasciato nel 2026 e che ora hanno rilasciato un'intervista a Xbox Wire.

Questo sembra sicuramente che le cose stiano iniziando a muoversi per il gioco. Nell'intervista, lo studio parla del loro livello di ambizione questa volta, affermando di non aver mai creato un titolo così ambizioso prima d'ora e di voler rinfrescare il brand:

"Il prossimo anno ricorre il 20° anniversario di Gears of War, e non riusciamo a pensare a un modo migliore per festeggiare che con l'uscita di Gears of War: E-Day. Questo è il nostro gioco più ambizioso finora, completamente costruito da zero in Unreal Engine 5 per sembrare Gears e giocare come nuovo."

Sapevamo già che è una sorta di prequel degli altri giochi e che incontreremo versioni significativamente più giovani di Marcus Fenix e Dominic Santiago. E a quanto pare, questo rende il luogo perfetto per i nuovi arrivati per entrare nella serie:

"Questo è un ritorno alle nostre radici mentre Marcus & Dom affrontano i Locust per la prima volta in assoluto. È il posto migliore per immergersi nell'universo di Gears e non vediamo l'ora di condividere altro l'anno prossimo."

Qualcosa da aspettare con ansia! Speriamo di vedere di più al Dev Direct di Microsoft il 26 gennaio.