The Coalition rivela tutto ciò che devi sapere sul multiplayer Gears of War: E-Day

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Mancano solo due mesi e una settimana all'uscita di Gears of War: E-Day, che vede la serie tornare al suo passato un po' più oscuro e violento. Abbiamo dovuto vedere questo gioco straordinario in diverse occasioni, ma l'attenzione è stata rivolta al giocatore singolo.

Oggi, però, hanno sollevato il velo sulla modalità multiplayer, che è un componente altrettanto importante, e hanno presentato la nuova modalità di gioco, Horde Siege. Il combattimento basato sulle onde ha fatto il suo successo con Gears of War 2, e ora The Coalition vuole che la serie Gears of War stabilisca nuovamente lo standard e definisca il futuro di questo stile di gioco.

La novità è che Horde Siege è giocato da dodici persone, ma non come un unico grande gruppo, bensì diviso in tre squadre da quattro combattenti ciascuna. Un articolo più lungo sul sito ufficiale ora presenta il concetto, che, ad essere onesti, sembra davvero divertente: ogni squadra ha i propri obiettivi e zone di guerra, ma i loro percorsi si incrociano infine verso un finale condiviso:

"Horde Siege è la nostra nuova evoluzione per 12 giocatori della iconica modalità sopravvivenza a ondate di Gears. Per la prima volta in assoluto, più squadre combattono insieme su nuove mappe ambientate nella città di Kalona.

"Ogni squadra si schiera con la propria missione, partecipando a una battaglia in corso, incrociando altre squadre e affrontando sfide emergenti prima di affrontare una battaglia finale intensa e un'estrazione.

"La combinazione di tre squadre COG, mappe più grandi dell'Orda e un mix di tipi di missioni crea un'esperienza PvE più dinamica, dove minacce, obiettivi e opportunità cambiano costantemente. L'obiettivo principale di Horde Siege è ancora fondamentalmente Gears: sopravvivere alla Locust, supportare la tua squadra e usare ogni briciolo di potenza di fuoco possibile per uscire vincente."

Sembra sicuramente qualcosa che diventerà molto popolare e probabilmente sarà copiato da altri in futuro. Ma ovviamente, c'è anche la modalità Versus standard, e la premessa di base è essenziale e priva di trovate:

"Tutte le nostre modalità Versus sono 4 contro 4, progettate per inizi equi e un gameplay bilanciato. Tutti i giocatori iniziano ogni partita con le stesse armi e equipaggiamenti di equipaggiamento, mantenendo l'attenzione su abilità, lavoro di squadra e decisioni. Non ci sono mod per armi in Versus, quindi ogni arma e giocatore inizia sullo stesso campo di gioco."

Abbiamo anche un video davvero fantastico da condividere, che potete vedere qui sotto.