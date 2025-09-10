The Conjuring continuerà come serie HBO Max

HQ

Abbiamo precedentemente riportato che The Conjuring: Last Rites sta attualmente ripulendo al botteghino, con molti desiderosi di seguire i personaggi di Patrick Wilson e Vera Farmiga nella loro avventura finale. Quindi cosa succede dopo? Beh, se pensavate che Hollywood sarebbe stata soddisfatta di questo, vi sbagliavate (e un po' ingenui).

Deadline riporta che HBO Max ha già iniziato a lavorare alla preparazione di una serie di The Conjuring e ha ingaggiato Nancy Won (Conjuring, Tiny Beautiful Things) come showrunner e produttrice esecutiva, così come Peter Cameron e Cameron Squires (Agatha All Along, WandaVision) come sceneggiatori.

Non sappiamo ancora esattamente quando si svolgerà la storia o chi ne sarà il protagonista, ma supponiamo che Patrick Wilson e Vera Farmiga non saranno coinvolti.