The Conjuring: Last Rites entra nella storia della Warner Bros. dopo aver segnato la seconda più grande apertura horror di tutti i tempi

The Conjuring: Last Rites ha dimostrato ancora una volta quest'anno che l'horror è tornato in grande stile, dato che il capitolo finale della saga di The Conjuring ha segnato il secondo più grande weekend di apertura per un film horror di sempre, incassando 187 milioni di dollari a livello globale.

Come notato da Variety, questo non solo segna The Conjuring: Last Rites una grande apertura con un budget di $ 55 milioni, ma dà anche alla Warner Bros. un pezzo di storia del botteghino, poiché è il primo studio ad avere 7 film consecutivi aperti a più di $ 40 milioni.

Dopo un inizio d'anno piuttosto scarso, uscendo da Joker: Folie a Deux e inciampando con Topolino 17 e The Alto Knights, la Warner Bros. ha ripreso il suo passo con A Minecraft Movie. Da allora, artisti del calibro di Sinners, Weapons, Final Destination: Bloodlines, il film di F1 e Superman hanno mantenuto lo studio in verde.

Secondo quanto riferito, la Warner Bros. ha guadagnato circa 600 milioni di dollari di profitti nelle sale quest'anno. Anche la maggior parte dei suoi film che hanno incassato più di 40 milioni di dollari nei loro weekend di apertura sono rimasti in giro per molto tempo, raccogliendo ancora più profitti man mano che si diffondeva la buona voce sui buoni film.