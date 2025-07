The Conjuring: Last Rites promette una resa dei conti finale.

HQ

Tutte le cose belle devono finire, e ora le campane suonano per Ed e Lorraine Warren mentre si preparano per un'ultima, epica resa dei conti con le forze dell'oscurità. debutterà nelle sale il 5 settembre e vedrà Vera Farmiga e Patrick Wilson riprendere i loro ruoli iconici in una storia ambientata nel 1986, questa volta di fronte a una forza demoniaca diversa da qualsiasi cosa abbiano mai incontrato.The Conjuring: Last Rites Una presenza del loro passato è tornata a perseguitarli.

Il regista Michael Chaves è tornato al timone e promette un addio teso e terrificante avvolto in un'estetica gloriosamente retrò degli anni '80.

The Conjuring: Last Rites mira a chiudere il capitolo della saga dei Warren, ma i produttori James Wan e Peter Safran non escludono futuri spin-off, allo stesso modo di Annabelle, The Nun o The Curse of La Llorona. Puoi dare un'occhiata al nuovissimo trailer qui sotto.

Sei pronto a unirti ai Warren per un'ultima cavalcata nell'oscurità?