The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles diventa un meme accidentale in Giappone
Un innocuo errore di traduzione ha trasformato un gioco di ruolo indie in un fenomeno da un giorno all'altro.
La scorsa settimana, il gioco di ruolo satirico The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato rilasciato su Steam. Che qualche mese fa si è trasformata in una sorpresa virale - almeno in Giappone, dove un leggero errore di traduzione ha fatto sì che il gioco fosse elencato su Steam come "Kuso Dungeon" - Shitty Dungeon.
Un errore umoristico che, ovviamente, si è diffuso a macchia d'olio e ha portato a un'esposizione molto maggiore di quanto Paolo Nicoletti, il creatore del gioco, avrebbe mai potuto sognare. In un'intervista a Gamespark, Nicoletti afferma che:
"Tutti ridevano a crepapelle, e lo ero anch'io, onestamente. È stato un incidente del tutto involontario, ma ha finito per attirare l'attenzione del gioco. Il marketing davvero accidentale al suo meglio"
La cosa divertente è che il gioco ha ricevuto un'accoglienza sorprendentemente calorosa. Con i giocatori che ne evidenziano lo stile e l'umorismo. Quindi, se sei curioso di provarlo tu stesso, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - "Shitty Dungeon" - è disponibile su Steam.
Hai giocato a Shitty Dungeon?