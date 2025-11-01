The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles diventa un meme accidentale in Giappone

HQ

La scorsa settimana, il gioco di ruolo satirico The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato rilasciato su Steam. Che qualche mese fa si è trasformata in una sorpresa virale - almeno in Giappone, dove un leggero errore di traduzione ha fatto sì che il gioco fosse elencato su Steam come "Kuso Dungeon" - Shitty Dungeon.

Un errore umoristico che, ovviamente, si è diffuso a macchia d'olio e ha portato a un'esposizione molto maggiore di quanto Paolo Nicoletti, il creatore del gioco, avrebbe mai potuto sognare. In un'intervista a Gamespark, Nicoletti afferma che:

"Tutti ridevano a crepapelle, e lo ero anch'io, onestamente. È stato un incidente del tutto involontario, ma ha finito per attirare l'attenzione del gioco. Il marketing davvero accidentale al suo meglio"

La cosa divertente è che il gioco ha ricevuto un'accoglienza sorprendentemente calorosa. Con i giocatori che ne evidenziano lo stile e l'umorismo. Quindi, se sei curioso di provarlo tu stesso, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - "Shitty Dungeon" - è disponibile su Steam.

Hai giocato a Shitty Dungeon?