The Crew Motorfest offre una migliore personalizzazione, supporto per Steam Deck e un Pass Amico

Ubisoft ha condiviso uno sguardo all'imminente terzo anno di The Crew Motorfest. Previsto per il 5 novembre,Season 8 quando verrà lanciato il gioco, questo nuovo lotto di contenuti porterà in totale una personalizzazione più profonda, una partnership ampliata con BMW, il supporto per Steam Deck e una serie di nuovi veicoli da aggiungere alla tua collezione nel corso delle tre stagioni previste per l'anno.

Ci è stato detto che Season 8 in particolare avrà un'enfasi sulle corse su strada, portando con sé una nuova playlist in cui i piloti si uniscono a una squadra chiamata Monkeys' Kitchen per trasformare le strade in palcoscenici di performance. Ci saranno gare gratuite e nessun percorso prestabilito, e 40 nuove opzioni di cerchi da utilizzare sulle tue auto.

Allo stesso modo, Season 8 farà crescere la partnership con BMW offrendo una nuova playlist dedicata alla casa automobilistica. Ci saranno eventi esclusivi e persino un BMW M2 CS da guadagnare in esclusiva.

Per quanto riguarda la personalizzazione ampliata, ci viene detto di attendere con impazienza le opzioni per "modificare i cerchioni con una varietà di colori dei materiali ed equipaggiare modelli di marca autentici", pur essendo in grado di cambiare anche la posizione del veicolo.

Il gioco è ora completamente disponibile e perfezionato anche per Steam Deck, e quando inizia Year 3, i possessori del gioco saranno in grado di coinvolgere i loro amici tramite un Friend Pass, il che significa che ora solo una persona in una coppia deve possedere il gioco.

Guardando al futuro, Season 9, che inizierà a marzo, aggiungerà altri 21 nuovi veicoli e avrà una collaborazione con la NASCAR, con questa stagione considerata come la "più grande mai schierata" per il gioco.

Infine, Ubisoft afferma che The Crew 2, che fondamentalmente ha dato il via al movimento Stop Killing Games con i suoi piani per andare offline, è stato migliorato con un aggiornamento che aggiunge una modalità ibrida online e offline, il che significa che se i server si interrompono, sarà comunque accessibile.

Dai un'occhiata alla roadmap qui sotto che afferma anche che Season 10 arriva a luglio e sarà rivelato in seguito.