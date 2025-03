The Darkest Files

L'anno è il 1956 e nonostante la devastazione della Seconda Guerra Mondiale si sia conclusa 11 anni prima con la sconfitta della Germania di Adolf Hitler, le tracce del nazismo e del male che ha diffuso in Europa rimangono ancora nascoste. Molti degli omicidi e dei crimini commessi dai nazisti all'epoca furono cancellati o comunque nascosti, e alcuni nazisti che erano stati condannati furono invece rilasciati con false accuse quando Hitler salì al potere. In un paese, in un'Europa e in un mondo che si lecca le ferite dopo una guerra devastante, c'era ancora molto da fare ed è qui che riprende laThe Darkest Files situazione.

La vista fuori dall'ufficio è bellissima.

La nostra protagonista è la trentenne Esther Katz e all'inizio del gioco ha appena ottenuto un nuovo lavoro come procuratore, con il compito di cercare di risolvere due di questi particolari omicidi irrisolti, nel tentativo di aiutare testimoni e parenti a ottenere giustizia. Per avere una possibilità di successo in questo, ti verranno forniti diversi strumenti a tua disposizione, come interrogare i sospetti per costruire un caso che poi reggerà in tribunale. Non è certo un compito facile doversi opporre al nazismo che ancora esiste nel paese, soprattutto come donna in un settore dominato dagli uomini.

Il nostro primo omicidio da risolvere è quello di un uomo la cui morte durante la Seconda Guerra Mondiale è stata dichiarata necessaria dalla Germania nazista, quando è stato accusato di aver abbattuto una bandiera con una svastica e di averla sostituita con una bandiera bianca nel tentativo di ottenere la pace. Sua moglie era lì quando fu rapito dalla loro casa dai soldati nazisti e quando la interroghiamo ci dà una versione completamente diversa della storia. Invece, spiega che l'autore era il loro figlio, ma poiché il figlio non era in casa e i genitori non volevano rivelare dove si trovasse il figlio, suo marito è stato invece rapito e imprigionato senza accusa e infine ucciso nella cella in cui era detenuto. I soldati responsabili di questo non furono nemmeno interrogati dalla mano nazista al potere e questo è solo uno dei tanti casi simili che non sono mai stati risolti in modo equo durante l'orribile guerra.

Interrogare testimoni e sospetti è davvero emozionante ma, d'altra parte, è troppo spesso che il gioco si fonde in un tono blu-verdastro in cui nulla risalta, il che a volte perde un po' dell'empatia.

The Darkest Files è basato su due omicidi reali distribuiti in due atti, ma solo il nome della nostra protagonista Esther Katz è reale, mentre i nomi degli altri personaggi sono stati cambiati nella versione degli eventi del gioco. Attraverso gli occhi di Esther, assistiamo a una trama molto oscura e scelta con cura che prende immediatamente piede e si rifiuta di lasciar andare quella presa almeno per l'intero primo atto dei due nelle circa sette ore necessarie per completare l'intero gioco. Anche il doppiaggio di Esther è fortunatamente molto buono, e il modo in cui interagisce e reagisce a vari oggetti intorno al posto di lavoro di Berlino dove lavora ricorda il modo in cui Max Caulfield interagisce con il mondo che la circonda in Life is Strange.

Naturalmente, poiché l'ufficio in cui lavori è quello in cui trascorrerai il 99% del tuo tempo in The Darkest Files, è estremamente importante che sia un posto interessante in cui stare, e fortunatamente gli sviluppatori sono sicuramente riusciti a trasmetterlo. Ti senti davvero incoraggiato come giocatore a prenderti il tuo tempo con il gioco, e fortunatamente anche il doppiaggio degli altri personaggi del gioco è relativamente buono, meno il nostro capo che cerca di sembrare così dannatamente duro che diventa comico e non può essere preso sul serio. Anche l'interazione con gli altri colleghi è una parte importante del gioco, con Paula, la segretaria, che è una delle mie preferite.

Il doppiaggio è per lo più molto buono, ma non quello del capo di Esther, Fritz Bauer, che cerca per lo più di sembrare duro come le unghie, il che a volte è difficile da prendere sul serio.

Gli sviluppatori di giochi autopubblicati di Paintbucket Games di solito hanno anche uno stile grafico molto distintivo e unico, ma molto spesso può sembrare troppo blu-verdastro dove nulla, nemmeno la persona che stai interrogando per esempio, è a fuoco, il che fa sì che la persona si mimetizzi con l'ambiente circostante, il che purtroppo sminuisce l'aspetto. Tuttavia, ciò che non svanisce mai nel primo atto è il mistero dell'omicidio stesso e gli strumenti che gli sviluppatori ti hanno fornito per risolverlo. Un ottimo esempio di questo è quando si interrogano tutti e tre i soldati che si suppone siano stati responsabili del rapimento e dell'omicidio dell'uomo che stiamo cercando di risolvere. Il tuo compito come pubblico ministero è quello di interrogarli uno per uno e scoprire se e come le loro storie differiscono l'una dall'altra e, in tal caso, spingere di più per avvicinarsi alla risposta, a chi è veramente responsabile dell'omicidio.

Una volta che pensi di avere la risposta, sta a te mettere insieme i pezzi uno per uno tramite un minigioco che verrà poi portato in tribunale dove dovrai essere in grado di difendere l'indagine che hai inventato. Per fortuna, o piuttosto sfortunatamente come si sarebbe rivelato per me, i primi due soldati erano completamente d'accordo tra loro dopo averli interrogati sugli eventi che circondavano l'omicidio. Credevano che fosse stato il terzo soldato che non avevo ancora interrogato, che aveva sparato e ucciso l'uomo che era trattenuto contro la loro volontà, e quando fu il suo turno di essere interrogato, lo incalzai con forza. Era nervoso, ha cambiato la sua storia più volte e ha presentato la sua innocenza in un modo sconnesso che mi ha fatto sentire cristallino nel mio lavoro di accusa e pronto a ricostruire le varie fasi dell'omicidio e presentarlo alla corte.

Mettere insieme l'ordine degli eventi durante l'omicidio come lo vedi accadere è una bella implementazione e importante da portare e presentare in tribunale.

Nonostante sia stato sviluppato da un piccolo sviluppatore indipendente con un budget limitato, The Darkest Files è molto complesso e oscuro, non solo nel suo tema, ma anche nel modo in cui Paintbucket Games lega insieme la storia nelle fasi finali di entrambi gli atti. Questo si conclude quando sei in tribunale e sebbene il nostro lavoro come pubblico ministero sia quello di essere duro, sarai anche messo alla griglia altrettanto duramente. Soprattutto se non sei ben preparato. Se non sei giunto alla giusta conclusione, diventerà evidente molto rapidamente e tutto crollerà come un castello di carte davanti ai tuoi occhi. È qui che devo ammettere la sconfitta agli sviluppatori e fare una sorta di nota a piè di pagina nella vita sul fatto di non cercare mai una carriera come procuratore in futuro.

In tribunale, presenti le cinque diverse fasi dell'omicidio come ritieni che sia avvenuto e presenti le tue prove per sostanziare queste fasi sulla base di documenti e interviste che hai condotto. Gran parte della mia posizione, come già detto, si basava sul fatto che due delle storie dei soldati erano completamente coerenti tra loro ed entrambi incolpavano il terzo la cui storia cambiava più volte. Fatto e spolverato, questa è stata la mia sensazione in quel momento, soprattutto perché passo attraverso le prime tre fasi del processo senza controaccuse. Ma è quando raggiungiamo il quarto che la realtà ci raggiunge. Il terzo uomo e l'avvocato del soldato presentano una contropartita al mio caso e alla mia affermazione, e senza entrare nei dettagli delle sue controdeduzioni a causa di spoiler, mi rendo subito conto di quanto mi sia sbagliato e di quanto sia piacevolmente difficile e complesso il gioco. Con la coda tra le gambe, noto come il case cada lentamente ma inesorabilmente a pezzi ed è proprio qui che risiede la maggiore forza ma anche la più grande debolezza The Darkest Files.

The Darkest Files è piacevolmente difficile, ma sfortunatamente un fallimento in tribunale non ha alcun impatto sul resto del gioco.

È un enorme punto di forza in quanto puoi finire il primo atto dopo la prova e anche se non ci sei riuscito, non è game over. Mi ha fatto sperare che il secondo atto e il prossimo caso di omicidio sarebbero stati influenzati e sarebbero stati ancora più difficili dato che non ci sono riuscito con il primo omicidio. Ma no, sia Esther che i suoi colleghi trattano la situazione come se avessi superato il primo caso di omicidio, qualunque cosa accada, e poi nulla di tutto ciò viene mai più menzionato nel resto del gioco. Forse è troppo chiedere questo livello di dettaglio a uno studio indie, ma allo stesso tempo, almeno un po' di varietà qui sarebbe stato auspicabile in un gioco che alla fine dura solo sette ore. Potrebbe non essere la fine del mondo, ma avrebbe sicuramente creato un motivo in più per voler rigiocare quelli che alla fine sono solo due casi di omicidio a tua disposizione. Purtroppo, la delusione è ancora maggiore quando si scopre che il secondo atto e il caso di omicidio sono quasi identici al primo. Sia in termini di allestimento, tema e conclusione. Fortunatamente, le cose sono andate meglio in tribunale la seconda volta, ma è stata sicuramente una seconda metà della partita sonnolenta e ripetitiva che avrebbe potuto essere saltata o completamente rifatta. Allo stesso tempo, c'è ancora tanto da apprezzare se si guarda solo alla prima metà.

The Darkest Files è in definitiva qualcosa che raccomando ancora. I giochi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale non sono una novità, ma qualcosa ambientato subito dopo la sua fine e con la premessa di risolvere omicidi come procuratore è qualcosa di più unico. Soprattutto da un piccolo sviluppatore indipendente che si autopubblica e che dovrebbe essere applaudito per il modo in cui ha affrontato questo tema e lo ha raccontato. È oscuro, è eccitante e allo stesso tempo difficile, il che è estremamente apprezzato. Almeno durante il primo atto, che è un motivo sufficiente per giocare per sperimentare qualcosa di nuovo, e sono molto entusiasta di vedere cosa svilupperà Paintbucket Games in futuro.