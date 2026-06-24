The Devil Wears Prada 2 arriverà a Disney + a fine luglio

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Lo stato del botteghino nel 2026 probabilmente cambierà molto nelle prossime settimane e mesi, con l'uscita di Supergirl più avanti questa settimana, tutto prima di The Odyssey a metà luglio, e infine Spider-Man: Brand New Day alla fine di luglio. Fino all'arrivo di questi blockbuster, sappiamo che il quarto film più importante dell'anno è The Devil Wears Prada 2, dato che il film ha incassato ben 677 milioni di dollari nelle sale durante la sua proiezione cinematografica, portandosi a circa 5 milioni di dollari dietro al terzo classificato Project Hail Mary.

Dato che The Devil Wears Prada 2 è uscito nelle sale all'inizio di maggio, potresti essere curioso di sapere quando il film arriverà su Disney+ e farà il suo debutto in streaming. Se così fosse, questa informazione è stata ora condivisa.

Ci è stato detto che The Devil Wears Prada 2 debutterà su Disney+ il 29 luglio, il che significa che tra circa cinque settimane potrete guardare il film come parte dell'abbonamento pagato per la piattaforma.

Se non hai visto The Devil Wears Prada 2 e ti stai chiedendo se dovresti aggiungerlo alla tua lista di visione, puoi leggere la nostra recensione del film qui.