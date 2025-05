The Diplomat ottiene un rinnovo della stagione 4 da Netflix prima della premiere della stagione 3

HQ

Netflix intende debuttare e presentare in anteprima il prossimo capitolo della storia di The Diplomat questo autunno, in una data ufficiale indeterminata. Anche se non abbiamo ancora nulla da aggiungere al riguardo, il gigante dello streaming ha deciso di annunciare qualcos'altro relativo allo show, essendo questi i piani per una quarta stagione.

Sì, la stagione 3 non è ancora arrivata, ma Netflix sta già guardando al futuro per garantire che The Diplomat torni almeno per una quarta uscita. Lo afferma un articolo di Tudum, dove Netflix nota quanto segue:

The Diplomat La stagione 4 è stata ufficialmente approvata, il che significa che Kate (Keri Russell), Hal Wyler (Rufus Sewell) e il resto dei giocatori di potere politico torneranno per altre dimore signorili e segreti di stato.

Sei contento di sapere che The Diplomat continuerà per almeno un'altra stagione?