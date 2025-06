The Diplomat torna su Netflix in autunno

HQ

È stato un po' tranquillo da Netflix nelle ultime due settimane, poiché lo streamer si è rilassato dopo il suo scoppio Tudum Festival. Ma di recente è tornato in forma e ha annunciato quando una delle sue più grandi serie drammatiche sarebbe tornata.

È stato confermato che The Diplomat tornerà su Netflix per la sua terza stagione questo autunno. No, purtroppo non c'è ancora una data precisa, ma c'è un nuovo trailer da guardare a bocca aperta e anche una sinossi ufficiale della stagione.

Secondo Netflix Tudum, "Quando riprendiamo per la stagione 3 di The Diplomat, Kate ha appena accusato la vicepresidente Grace Penn (Allison Janney) di aver ordito un complotto terroristico e ha ammesso di voler lavorare al vicepresidente. Ma ora il presidente è morto, il marito di Kate, Hal (Rufus Sewell), potrebbe averlo inavvertitamente ucciso e Grace Penn è il leader del mondo libero. Niente di tutto questo rallenta la campagna di Hal per far ottenere a Kate la vicepresidenza. Kate entra in un ruolo che non ha mai voluto, con una libertà che non si sarebbe mai aspettata, un'amicizia sempre più complicata con il ministro degli Esteri Austin Dennison (David Gyasi) e un legame snervante con il First Gentleman Todd Penn (Whitford).

La produzione di questa terza stagione si è conclusa, il che significa che ora sta ricevendo le modifiche e i ritocchi in post-produzione prima di essere rilasciata. Ciò potrebbe significare che arriverà prima in autunno, forse anche a settembre, come una delle grandi offerte dello streamer per quel mese.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto.