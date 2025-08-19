The Diplomat tornerà su Netflix a ottobre

HQ

Netflix ha costantemente condiviso informazioni e aggiornamenti sull'imminente prossimo capitolo della storia di The Diplomat, poiché più recentemente ci è stato detto che la terza stagione sarebbe arrivata in autunno. Ora abbiamo un aggiornamento su questo che aggiunge ulteriori dettagli.

Lo streamer ha confermato che la terza stagione di The Diplomat sarà presentata in anteprima il 16 ottobre. In questa data arriveranno tutti gli episodi della stagione e inizieranno a scardinare un nuovo filo narrativo che vede ancora una volta la Kate Wyler di Keri Russell in contrasto con la Grace Penn di Alison Janney, dopo che la prima accusa la seconda di essere al centro di un complotto terroristico.

Inutile dire che ci saranno molti drammi politici e intrighi da svelare in questa prossima serie di episodi, che vengono ulteriormente anticipati in un nuovo trailer che conferma anche la data della premiere.