The Disney Afternoon Collection arriverà sulle console Switch con due giochi bonus

Due settimane fa, abbiamo notato che The Disney Afternoon Collection era stato classificato per età su Switch e Switch 2 negli Stati Uniti, il che significa praticamente sempre che il gioco in questione è effettivamente in arrivo e sarà presto annunciato. Abbiamo promesso di tornare quando sarebbe successo e... beh, non è ancora successo - ma qualcuno sembra essere stato un po' impaziente e ha pubblicato il gioco sull'eShop giapponese.

Grazie a questo, ora sappiamo che si tratta di una versione aggiornata che arriverà sulle console Switch, il che sembra ragionevole considerando che il pubblico Nintendo ha aspettato nove anni per questo (il primo è stato rilasciato solo un mese dopo la Switch, ma per qualche motivo sconosciuto è stato omesso, anche se tutti i giochi sono stati prodotti dall'hardware Nintendo).

Allora, novità? Beh, questa versione include anche i giochi per Super Nintendo Bonkers (1994) e Goof Troop (1993), che si aggiungono ai sei titoli NES precedenti.

Ecco l'elenco completo:



Ranger di Soccorso Chip 'n Dale



Chip 'n Dale Rescue Rangers 2



DuckTales



DuckTales 2



Anatra Darkwing



TaleSpin



Fuori di testa



Truppa Goof



Ci aspettiamo un annuncio ufficiale molto presto, ma dato che il gioco è stato classificato per età e pubblicato sull'Eshop di Nintendo completo di immagini e informazioni, dobbiamo dire che ci sono molti elementi che suggeriscono che sia effettivamente in arrivo.