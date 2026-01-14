The Disney Afternoon Collection è stato classificato per l'età per Switch negli Stati Uniti

HQ

Nove anni fa, appena un mese dopo l'uscita del Switch, The Disney Afternoon Collection è stato pubblicato. È una raccolta di classici dell'era NES che contiene Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, Duck Tales, Duck Tales 2 e Tale Spin.

Ma... anche se il Switch era nuovo all'epoca e i giochi avevano origine su console Nintendo, le piattaforme allora attuali dell'azienda (Nintendo 3DS, Wii U e Switch ) furono le uniche escluse quando la raccolta fu invece rilasciata per PC, PlayStation 4 e Xbox One. E sembra che nove anni dopo, Disney sia giunta alla conclusione che questa potrebbe non essere stata la decisione più saggia.

I lettori attenti di Resetera hanno ora notato che l'ESRB -(l'equivalente americano di PEGI) ha classificato il gioco per età sia per Switch che per Switch 2. Questo non è necessariamente una conferma che verrà rilasciato, ma ci sono pochissime eccezioni che suggeriscano il contrario, e non è strano che non sia già disponibile?

In sintesi, la maggior parte dei segnali indica che The Disney Afternoon Collection sarà presto annunciato per i formati Nintendo, dando a più persone la possibilità di vivere queste gemme retrò.