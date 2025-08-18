The Division 2 allude a una nuova espansione innevata

HQ

Sembra che l'inverno stia per colpire The Division 2 con tutta la sua forza. In vista della Gamescom, Ubisoft ha stuzzicato i fan di X con l'immagine di un soldato solitario che vaga per una città innevata. L'immagine viene fornita con il messaggio:

"Gli scanner SHD hanno rilevato attività insolite. Intel arriva alla Gamescom. Rimanete al freddo, agenti."

Per chiunque ricordi l'originale The Division, questo senza dubbio suscita alcuni ricordi gelidi. Il primo gioco, uscito nel 2016, si svolgeva in una New York gelida e post-pandemia, un'ambientazione che ha giocato un ruolo enorme nella sua identità e atmosfera. Quando The Division 2 è stato lanciato nel 2019, lo studio svedese Massive ha invece trasportato i giocatori in una Washington D.C. afosa e assolata, che ha fornito un sapore visivo completamente diverso.

Da allora, il gioco ha ricevuto sia DLC più piccoli che due espansioni principali, ma la sua esperienza di base è rimasta la stessa. Se questo nuovo teaser suggerisca un ritorno dell'inverno in tutta la sua forza è ancora da vedere. Ciò che è chiaro è che Ubisoft tratterrà i dettagli fino all'inizio della Gamescom questa settimana. Che si tratti di un'espansione su larga scala o solo di un evento a tempo limitato rimane un mistero.

Speri che l'inverno faccia il suo ritorno in The Division?