The Division 2: Battle for Brooklyn - Il nuovo DLC ti riporta a New York il 27 maggio

Infine, tutti i giocatori hanno qualcosaThe Division 2 di nuovo ed eccitante da aspettarsi. Ubisoft ha appena alzato il sipario sulla nuova espansione Battle for Brooklyn, che ci riporterà a New York il 27 maggio. Più specificamente, come suggerisce il nome, Brooklyn è la scena dello spettacolo in cui i giocatori possono esplorare una serie di nuove aree, tra cui Brooklyn Heights e Dumbo.

La campagna può essere giocata sia da soli che con gli amici, e la narrazione ruota attorno a Cleaners e Rikers, che offriranno alcune nuove entusiasmanti sfide sia per i giocatori nuovi che per quelli esperti. Almeno se dobbiamo credere a ciò che è stato mostrato. Inoltre, con l'espansione verrà introdotta una versione aggiornata di Smart Cover, che fornirà una serie di nuove opzioni offensive e difensive. Sarà disponibile anche sia in PvE che in PvP.

Per coloro che già possiedono The Division 2, c'è la possibilità di aggiungere Battle for Brooklyn alla tua lista dei desideri dal 24 aprile. L'espansione è inclusa gratuitamente per coloro che hanno già le edizioni Gold o Ultimate di The Division 2. Guarda il video completo qui sotto.

Darai una possibilità a Battle for Brooklyn ?