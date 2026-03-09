The Division 2 ha raggiunto un nuovo record di partite simultanee su Steam

HQ

I venti del cambiamento stanno soffiando su Ubisoft, dove diversi progetti sono stati recentemente colpiti, e molti ritengono che l'azienda sia stata scarsa nel capire cosa vogliano davvero i giocatori. Ma i segnali ci sono stati, come nel The Division 2 del 2019, che continua a essere giocato regolarmente anche se Ubisoft non ha ancora rilasciato un vero e proprio sequel.

Tuttavia, è stato aggiornato continuamente, e ora la celebrazione del decimo anniversario della serie è iniziata con nuovi contenuti, facendo affollare i giocatori su di esso in numero tale che ha battuto il proprio record di giocatori su Steam durante il fine settimana. Nell'ultimo fine settimana, c'è stato un picco di 27.482 giocatori connessi connessi, più di quanto mai accaduto prima - qualcosa che va considerato molto impressionante per un titolo di sette anni.

Sappiamo che Massive Entertainment sta lavorando a The Division 3, ma lo sviluppo sembra essere stato problematico, e all'inizio di quest'anno il co-creatore della serie Julian Gerighty ha lasciato sia Ubisoft che la serie per lavorare invece su Battlefield. Speriamo che le impressionanti cifre della seconda parte facciano capire a Ubisoft che questa è una serie in cui vale la pena investire, perché sicuramente non siamo gli unici a voler tornare negli USA distopici della serie per cercare ancora di più bottino?