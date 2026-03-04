The Division: Resurgence debutterà alla fine di marzo

HQ

Ubisoft ha rivelato la data ufficiale di lancio della controparte mobile del franchise The Division. Dopo anni di sviluppo, in cui in passato abbiamo avuto più occasioni per provare il gioco da soli, è stato confermato che The Division: Resurgence farà il suo arrivo ufficiale su iOS e Android prima della fine del mese.

La data esatta di lancio è il 31 marzo, il che significa che tra circa tre settimane potrai portare con te la formula del looter-shooter The Division in mobilità. E per celebrare questo annuncio, ci è stato anche consegnato un nuovo trailer del gioco, che mostra un gameplay aggiuntivo così che sappiate cosa vi aspetta al debutto.

Guarderai The Division: Resurgence più avanti a marzo? Per saperne di più sul gioco, trova qui la nostra ultima anteprima del progetto.