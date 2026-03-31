The Division Resurgence è una "più simile a un'espansione" che porta "un nuovo modo di giocare" alla serie

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Sappiamo che Massive Entertainment sta lavorando a un terzo capitolo principale della serie The Division, continuando al contempo ad espandere ed evolvere The Division 2 con un supporto aggiuntivo. Sebbene questi siano piani promettenti, sono passati sette anni dall'arrivo di un nuovo capitolo principale della serie, ed è proprio questo che rende The Division Resurgence un progetto ancora più interessante.

Ora disponibile su dispositivi iOS e Android, The Division Resurgence è una variante mobile della amata serie, un gioco che non è un capitolo principale poiché si svolge tra gli eventi del primo e del secondo titolo. A tal fine, con questo contesto di mezzo, abbiamo recentemente incontrato Fabrice Navrez, produttore esecutivo di Ubisoft, per saperne di più su cosa l'azienda francese spera di ottenere con questo titolo mobile.

"Dal mio punto di vista è più come come espandere la Divisione stessa. Quindi, The Division ha ormai 10 anni, The Division 2 è ancora forte, portando molti contenuti, e per noi è davvero stare in quella linea e portare un nuovo modo di giocare a The Division, ma restando ancora molto fedeli a ciò che rappresenta The Division.

"Quindi, in questo senso, per me, lo vedo più come un'espansione e il fatto che chi conosce The Division, che giocava o gioca ancora, possa giocare praticamente ovunque. Ma credo anche, soprattutto con un gioco mobile, sia un nuovo modo per raggiungere nuovi giocatori che o non ne hanno mai sentito parlare o non hanno avuto la possibilità di giocarci perché non hanno una console, ad esempio. Quindi è più un'estensione."

Abbiamo poi chiesto a Navrez come aspettarci che The Division Resurgence sia legato alla serie principale, incluso se ci saranno collaborazioni con giochi esistenti in futuro.

"Beh, penso prima di tutto, che ci sia già una connessione nel senso che The Division Resurgence è canonico. Quindi, è pienamente coerente con l'universo di The Division. La trama è... il prologo è praticamente poco prima di The Division 1, sei un agente della prima ondata e stai cercando di salvare la situazione a New York City, dove tutto sta crollando e la parte principale del gioco è tra The Division 1 e The Division 2. Quindi c'è un forte legame lì.

"Il gioco verrà aggiornato molto spesso. Abbiamo un piano molto ambizioso per i giocatori per assicurarci che continuino a essere intrattenuti da quello che facciamo. E sicuramente ci saranno opzioni per trovare sinergie o punti in comune con ciò che succede nelle altre esperienze di The Division."

Puoi vedere la nostra intervista completa con Navrez qui sotto per maggiori dettagli su The Division Resurgence, e se non l'hai già fatto, non perderti nemmeno la nostra recensione dedicata al titolo mobile.