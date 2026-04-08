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L'amore non è sempre facile, ma è estremamente raro che sia mai così difficile come lo è in The Drama di A24. Con Robert Pattinson e Zendaya, il film segue una coppia che sta per sposarsi e un segreto appena scoperto che rischia di mettere a rischio il loro matrimonio prima ancora che inizi.

Iniziamo con un incontro carino, vedendo Charlie (Pattinson) avvicinarsi a Emma (Zendaya) in un bar. La sua parziale sordità dà vita a una storia adorabile che ci si aspetterebbe da una commedia romantica dei primi anni 2000, e la prima fase del film ci porta attraverso quell'aspetto innamorato di una relazione del genere. Prime appuntamenti, andare a vivere insieme, ottimo sesso, sta andando tutto più o meno come ci si aspetta. Anche se sai che qualcosa andrà storto, è bello che non ci sia nulla di cinico nell'amore che questi due personaggi condividono. Il film ci chiede di ridere più volte di Charlie ed Emma, ma mai all'idea che possano innamorarsi. Non sono due giovani idioti accecati dall'attrazione fisica che provano l'uno per l'altro, che erano destinati a lasciarsi al primo segno di veri problemi.

È meglio entrare in The Drama alla cieca, quindi non rovinerò quale sia il colpo di scena centrale che fa sconvolgere la vita di questa coppia, ma è qualcosa che sicuramente farà discutere tu e il tuo partner se i personaggi avrebbero dovuto o meno restare insieme durante il viaggio di ritorno.

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The Drama è pieno di momenti, temi e personaggi degni di una fonte d'acqua. È un testo davvero ricco, con abbastanza dettagli aggiuntivi da riempire una dozzina di Shorts o Reels su YouTube tipo "hai notato questo?". Ero un fan particolare di come i capelli di Pattinson diventavano più sgombati man mano che il suo stato mentale peggiorava. Non credo che vorrò rivederlo tanto presto, però. Il film è brillantemente imbarazzante, con momenti in cui ridi o ti rifugi sulla sedia come una lumaca che torna nel suo guscio, mentre The Drama porta i segreti della coppia sempre più in pubblico, e sempre più persone iniziano a conoscere il terribile momento che ha portato Pattinson e Zendaya a mettere in discussione la loro vita insieme.

Non mi aspettavo davvero che The Drama fosse così volutamente divertente come lo è. Considerando il titolo e gli attori coinvolti, mi aspettavo un film più intriso di, beh, dramma. Tuttavia, The Drama è montato e girato così bene che non puoi fare a meno di ridere anche quando sai che non dovresti farlo. Ci sono alcune scene che a volte sembrano adatte a un episodio di Family Guy, eppure non togliono mai al peso emotivo e al nucleo del film. Se mai, la comicità rende tutto più reale, come se i personaggi non fossero fatti per il conflitto, ma esistessero come persone reali, permettendoci di avere un breve assaggio delle loro vite.

Io e chi?

Zendaya e Robert Pattinson fanno un lavoro fantastico nel rappresentare Emma e Charlie, anche se vorrei particolarmente evidenziare Zendaya come una delle protagoniste qui. Proprio come ha fatto in Challengers, Zendaya dimostra che, anche se è una delle più grandi stelle del pianeta oggi, può essere completamente credibile come qualcun altro. Fa parte del suo lavoro, come attrice, ma a volte le star crescono così tanto che è impossibile immaginarle interpretare qualcuno che non sia più grande della vita. Eppure, Emma è una persona realistica e con i piedi per terra, su cui si basa il conflitto centrale del film. Potresti aver sentito la controversia su alcuni aspetti del film, che non evidenzerò per spoiler, ma anche con un soggetto che cammina su una fune tesa sopra un pozzo di volatilità, Zendaya porta il peso del film come se fosse un sacco vuoto. Pattinson è anche un brillante distratto nei panni di Charlie, troppo spesso preso nei suoi pensieri eccessivi che lo portano a immaginare gli scenari peggiori che avesse mai immaginato nella sua testa.

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The Drama è un film fenomenale incentrato sui personaggi. È divertente, emozionante e brillantemente montato. Forse ciò che mi è piaciuto di più è stato l'elemento romantico. Come ho detto all'inizio, in questo film c'è la convinzione che l'amore, il vero amore, esista, e questo offre un tema centrale di speranza che ti aiuta a rispondere alle domande se le persone possano essere redite che stanno nel cuore del film. Voglio amare questo film con tutto il cuore, ma la controversia che ruota attorno al rapporto del regista Kristoffer Borgli con un adolescente quando aveva poco più di vent'anni mi lascia un po' amaro in bocca quando scrivo lodando il film con tanta intensità.