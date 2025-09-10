HQ

Ti ritrovi in una catacomba scarsamente illuminata. Un mostro grottesco con gli occhi verdi, freddo e indagatore come raggi laser, barcolla verso di te, le sue lunghe membra distese sembrano spade da samurai viventi. Provi a pugnalarlo con un coltello smussato. Una decisione fatale. Il mostro ti impala. Dolore. Luce bianca. Rinascita.

Ci riprovi. Questa volta ti nascondi in un piccolo angolo. Il mostro arranca lentamente, le sue sottili zampe di ragno solleticano il tuo viso sudato, a pochi millimetri di distanza. Sei sopravvissuto. Ma solo qualche secondo in più rispetto all'ultima volta. Nel momento in cui lasci l'ombra, vieni impalato di nuovo. Più dolore. Luce bianca. Rinascita.

Sulla base di questa descrizione, si potrebbe pensare che The Drifter sia stato un gioco Soulslike difficile. O un gioco survival horror. Ma no. È qualcosa di semplice come un buon vecchio gioco punta e clicca, e in questo eccellente.

Queste sono parole grosse, ma The Drifter dimostra il suo valore fin dal primo secondo. Il gioco inizia con il vagabondo Mick Carter che arriva nella sua città natale in un vagone merci per partecipare al funerale di sua madre. Dopo aver raggiunto il lungomare, l'auto viene improvvisamente attaccata dalle forze speciali alla Sam Fisher e i compagni di viaggio di Carter vengono crivellati di proiettili. Questo dà praticamente il tono.

The Drifter non ha paura di scioccare e non ci vuole molto prima che lo stesso Carter subisca un terribile destino. Viene catturato, legato a un'ancora e gettato nel bacino del porto freddo e sporco. Come giocatore, cerchi disperatamente di trovare una soluzione, ma non importa quanto clicchi, non c'è nulla che tu possa fare. Lo schermo diventa nero. Carter muore.

E poi viene riportato in vita in un doloroso lampo di luce. Ora puoi districarlo e il gioco può davvero iniziare.

Le schermate atmosferiche tra ogni capitolo conferiscono al gioco una presentazione quasi cinematografica, nonostante la grafica pixelata.

Il mistero centrale di come si potrebbe sopravvivere alla propria morte costituisce la base del gioco, ma prima ci sono domande più urgenti. Chi ti vuole morto? Perché i senzatetto stanno scomparendo misteriosamente? E cosa è successo al giornalista che gli agenti hanno catturato nello stesso momento in cui ti hanno beccato?

La prima metà del gioco ricorda in qualche modo i classici degli anni '90 come Gabriel Knight: Sins of the Father e Broken Sword: Shadows of the Templar. Usando una mappa, puoi spostarti tra una piccola manciata di luoghi separati; l'ufficio del giornalista scomparso, la casa della tua ex moglie, il cimitero e il lungomare di cui sopra. Ogni luogo contiene in genere una o due persone che devi cercare di manipolare o distrarre. Ad esempio, il becchino scontroso non lascia entrare Carter al funerale di sua madre, mentre l'addetto alla reception del giornale locale trascura tutti i suoi doveri tranne uno, tenendo lontani i visitatori ficcanaso.

È un classico gioco punta e clicca, ma non importa, perché gli enigmi sono divertenti e, non ultimo, logici. Sì, devi ancora pensare fuori dagli schemi, ma solo un po'. Essendo un vagabondo, Mick Carter è abituato a cavarsela con risorse limitate e spesso devi usare gli stessi strumenti, come una borraccia termica, un coltello o un cacciavite, per diversi puzzle. Questo rende gli enigmi più realistici rispetto ai tipici giochi punta e clicca, dove spesso diventano un po' troppo MacGyver-esque.

Né la presentazione sembra rivoluzionaria a prima vista. La grafica pixel ha dominato il genere dall'inizio degli anni 2010, ma raramente è stata fatta così bene come qui. Ciò è dovuto non da ultimo all'uso efficace di luci e ombre. Le scene non sono mai statiche e le luci tremolanti, integrate da effetti come pioggia e vento, creano una presentazione suggestiva. The Drifter dimostra che non hai bisogno del ray-tracing e del fotorealismo per creare una grafica atmosferica e vivida.

La presentazione di The Drifter non ha eguali.

Ciò che rende la presentazione ancora più impressionante è che non intralcia mai il gameplay. The Drifter elimina molte delle funzionalità di supporto utilizzate dai nuovi giochi punta e clicca, come la capacità di evidenziare gli oggetti o un sistema di suggerimenti integrato. Eppure in nessun momento mi sono mai bloccato seriamente, poiché gli oggetti importanti e gli oggetti interattivi sono sempre chiaramente visibili. Anche l'interfaccia aiuta qui. Se hai già esaminato un oggetto e non è rilevante per i tuoi ulteriori progressi, non puoi più fare clic su di esso. Invece, il cursore si trasforma in una X e si ottiene un'osservazione scritta invece di una battuta parlata, un modo intelligente per restringere il campo d'azione del giocatore.

Per il resto, tutti i dialoghi e le osservazioni sono espressi con grande precisione ed empatia. The Drifter si svolge in Australia e il dialetto australiano leggermente ruvido si adatta perfettamente al tono del gioco. Adrian Vaughan, in particolare, è assolutamente eccezionale nei panni del nostro protagonista sotto pressione, e le sue numerose osservazioni scontrose sono ammorbidite da un calore genuino, che rende Carter un personaggio assolutamente credibile e simpatico, nonostante i suoi molti difetti. Tutti i doppiatori fanno un ottimo lavoro, però, e sono rimasto molto sorpreso quando ho visto nei titoli di coda che erano solo 5-6 persone che avevano doppiato l'intero cast di personaggi. Anche la colonna sonora del synth del gioco merita grandi elogi, in quanto va di pari passo con la trama e l'atmosfera del gioco.

Anche il miglior doppiaggio non può sollevare una sceneggiatura con dialoghi scadenti e scarsa coerenza, ma fortunatamente la storia è solo un altro parametro in cui The Drifter brilla. Come detto, inizia come un thriller, ma pian piano la trama muta e diventa più fantascientifica, un po' come The X-Files. Sì, alla fine, la trama in realtà va completamente fuori dai binari, ma lo scrittore del gioco riesce comunque a tenere traccia di tutti i fili, e questo è impressionante, perché c'è molto di cui tenere traccia. Se dovessi trovare qualcosa di cui lamentarmi, alcuni personaggi forse mancano un po' di profondità, e la storia a volte flirta con il melodramma e i cliché. Ma nel complesso, questa è una critica molto minore.

Al centro della trama del gioco c'è la misteriosa resurrezione di Mick Carter all'inizio del gioco. Si scopre rapidamente che questo non è un miracolo a buon mercato una tantum. No, Carter risorge ancora e ancora. Questa abilità molto utile è abilmente integrata nel gameplay del gioco, specialmente nei numerosi "scenari boss", che sono situazioni estremamente stressanti in cui il minimo errore può portare alla morte e alla resurrezione immediata.

Con pochissime azioni possibili, il tuo compito è quello di interagire con i vari punti caldi nell'ordine corretto. No, non sembra molto eccitante se descritto in termini così astratti, ma in pratica funziona incredibilmente bene, e speriamo che l'apertura di questa recensione vi abbia dato un piccolo assaggio di ciò che potete aspettarvi. Il dialogo è breve, disperato e supporta l'azione selvaggia quando, ad esempio, ci si butta da una finestra, appesi a un cavo di alimentazione con un misterioso mostro alle calcagna. Morirai molte volte, ma questo è il punto, perché attraverso questo impari dai tuoi errori e alla fine puoi fare una fuga perfettamente eseguita. Anche se è un espediente completamente diverso che ti permette di raggiungere la perfezione, mi ha ricordato un po' Superhot.

Spesso si ha le spalle al muro in The Drifter.

È difficile non fare un parallelo con lo sviluppo del gioco, perché The Drifter sembra un gioco che ha imparato dai molti errori del genere punta e clicca e poi ha creato un'esperienza quasi perfetta. Le morti simili a Sierra non ostacolano il gioco, ma lo elevano a nuove vette, e gli stupidi enigmi che spesso perforavano l'immersione nei seri giochi punta e clicca sono stati sostituiti qui da rompicapi raffinati e logici.

Di tanto in tanto, arriva un gioco che sembra rivoluzionario senza necessariamente introdurre nulla di nuovo. Invece, il gioco prende elementi da altri titoli simili e li mescola insieme con tale abilità che il genere nel suo complesso fa un passo avanti. Lo sappiamo dai giochi open world con Grand Theft Auto III o dal genere FPS con Half Life 2. Ora anche il genere punta e clicca ha un gioco del genere. Trovare difetti con The Drifter è difficile come la caccia ai pixel nei classici giochi punta e clicca, e quindi merita naturalmente il punteggio più alto possibile.