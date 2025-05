The Drifter esce il 17 luglio

Il gioco d'avventura punta e clicca indie The Drifter ha una data di uscita. Il gioco arriverà su PC, Mac e Linux il 17 luglio.

Seguendo le vicende di un vagabondo che assiste a un violento omicidio prima di essere ucciso a sua volta, il gioco segue il personaggio principale mentre viene rigettato nel suo corpo pochi secondi prima della morte e deve riabilitare il suo nome attraverso questo thriller d'avventura.

Oltre all'annuncio della data di uscita, The Drifter ha anche rivelato che parteciperà all'edizione di giugno di Steam Next Fest e sta dando alle persone la possibilità di dare un'occhiata al suo primo capitolo tramite una demo su Steam, disponibile ora.

Oltre al lancio su PC, Mac e Linux, è prevista una versione per Nintendo Switch di The Drifter, anche se arriverà in un secondo momento.