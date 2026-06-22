The Drifter (Interruttore 2)

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Poco meno di un anno fa, Gamereactor ha assegnato al gioco un rarissimo 10, con Jakob Hansen che ha dato a The Drifter una forte raccomandazione. All'epoca, il gioco era disponibile solo su PC, cosa che sembrava abbastanza naturale dato il limitato sviluppo Powerhoof, oltre al fatto che il classico genere point-and-click si adatta tipicamente a quella piattaforma.

Ma ora The Drifter è disponibile su Switch, il che dà a più "casual sporchi" come me la possibilità di vedere con i propri occhi se Jakob era completamente fuori posto nel settembre 25. Detto questo, in generale consiglierei di leggere la sua eccellente recensione per avere uno sguardo più obiettivo su cosa sia davvero il caso The Drifter.

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Lasciatemi iniziare dicendo che se avete qualche riserva, o addirittura scetticismo, riguardo ai giochi point-and-click, dovreste comunque dare un'occhiata a The Drifter. Posso dirlo con sicurezza perché probabilmente è il primo vero gioco point-and-click (altri giochi che ho provato naturalmente includono elementi presi in prestito da questo genere) che abbia completato. Ma nonostante ciò, ho apprezzato ogni singolo momento passato a giocarci.

The Drifter inizia sembrando un po' monodimensionale, e forse anche un po' noiosa, ma si evolve rapidamente in una narrazione emozionante, dinamica e coesa che mescola elementi di fantascienza, thriller e persino qualche elemento orientato all'horror qua e là. Unito a uno stile grafico semplice ma efficace e a un doppiaggio fantastico, questo dà vita a una storia estremamente originale e innovativa che mi ha tenuto incollato dall'inizio alla fine.

Nel classico stile punta e clicca (così mi è stato detto), ci sono oggetti da trovare, che possono essere raccolti, usati e combinati tra loro come una sorta di chiave per le "porte" strutturali della storia, ma anche se ci sono alcune soluzioni che sembrano mettere alla prova il pensiero logico del giocatore, passerai da un momento "aha" all'altro in modo snello. Raramente ero frustrato, e molto più spesso mi divertivo semplicemente a fondo.

Questa versione non è priva di stranezze, però. Non sto parlando della grafica o delle prestazioni, ma piuttosto del modo in cui Powerhoof e il team hanno adattato la funzionalità del mouse al controller. Invece di "cliccare", hai una "manopola" circolare che si attiva toccando una delle levette analogiche. Questo evidenzia oggetti interattivi intorno al personaggio, che possono poi essere selezionati. Sembra abbastanza intuitivo, e potrebbe darsi che semplicemente non esista un modo completamente fluido per replicare la funzionalità del mouse, ma l'ho trovato piuttosto macchinoso da controllare la maggior parte del tempo.

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Ci sono anche altri piccoli fastidi, come il fatto che gli oggetti che porti dietro non sono colorati, ma sono tutti grigiastri e pixelati, il che rende più difficile identificare gli oggetti che vuoi usare o combinare dal piccolo menu a manopola. Inoltre, può rendere l'esplorazione e la sperimentazione un po' macchiose quando devi interagire con tutto usando le mani, per poi provare ogni oggetto nell'inventario uno per uno.

Detto ciò, questi problemi di interfaccia svaniscono rapidamente rispetto ai punti di forza schiaccianti di The Drifter. Una narrazione fantastica, un ritmo solido, personaggi eccentrici e una buona dose di umorismo autoreferenziale rendono questa esperienza altamente consigliabile, anche se la versione Switch 2 non riesce a ricreare l'interazione fluida che i giocatori PC devono aver apprezzato.