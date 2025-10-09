The Drifter nominato Gioco dell'Anno 2025 agli Australian Game Developer Awards

HQ

Se stavate seguendo Gamereactor durante l'intenso mese di settembre, potreste aver letto la nostra entusiastica recensione di The Drifter di Powerhoof, dove abbiamo assegnato il massimo dei voti al titolo, dandogli un illustre 10/10. Chiaramente, non eravamo i soli a fare un'impressione sul gioco, dato che al recente Australian Game Developer Awards è stato consegnato il trofeo principale.

Secondo GamesIndustry.biz, è stato rivelato che The Drifter è stato soprannominato Game of the Year all'evento australiano. Ma non è tutto, perché il gioco ha portato a casa una grande quantità di trofei, tra cui Excellence in Art, Excellence in Narrative e Excellence in Sound Design.

Se non hai giocato a The Drifter, puoi accaparrartene una copia su Steam al prezzo piuttosto conveniente di £ 16,75. Non male per Game of the Year, giusto?