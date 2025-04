The Duskbloods confermato come titolo PvPvE con più protagonisti

Sapevamo che avremmo ricevuto maggiori informazioni su FromSoftware diThe Duskbloods oggi, poiché lo sviluppatore giapponese ha promesso un articolo di Creator's Voice da Nintendo. Questo è appena arrivato e ha fornito un'intervista di tre pagine con il direttore del gioco e capo di FromSoftware Hidetaka Miyazaki.

Mentre l'articolo in tre parti (Parte 1, Parte 2 e Parte 3) contiene molte informazioni che placheranno il fan FromSoftware nella tua vita, uno degli elementi chiave in relazione a The Duskbloods riguarda ciò che il gioco è effettivamente. Miyazaki conferma che si tratterà di un'esperienza PvPvE e che "al suo interno, si tratta di un gioco incentrato sul multiplayer online, con un gameplay sia giocatore contro giocatore che giocatore contro nemico".

Miyazaki spiega perché hanno scelto questa strada, osservando: "Ho sempre trovato la struttura PvPvE molto interessante. Permette di avere un'ampia gamma di idee per il design del gioco, permettendoci anche di sfruttare la nostra esperienza nella progettazione di incontri con nemici impegnativi".

Ma per coloro che sono preoccupati per ciò che questa direzione significa per il futuro di FromSoftware, spiega anche: "Come accennato in precedenza, questo è un titolo multiplayer online al suo interno, ma questo non significa che noi come azienda abbiamo deciso di passare a una direzione più incentrata sul multiplayer con i titoli che vanno avanti".

Altrimenti, oltre a parlare della trama strana e meravigliosa e della favolosa ambientazione di ispirazione vittoriana e gotica, Miyazaki afferma anche che The Duskbloods offre una collezione di personaggi giocabili. Ci viene detto: "Sì, ci sono più di una dozzina di personaggi tra cui il giocatore può scegliere, ognuno con la propria identità e aspetto. Penso che ci siano molti elementi unici nel design dei personaggi e nelle armi che usano, quindi spero che i giocatori possano trovare uno o due preferiti tra loro. Inoltre, ogni personaggio può essere personalizzato in una certa misura, permettendo ai giocatori di divertirsi a costruire un personaggio che si senta come il loro".

Il multiplayer online per The Duskbloods supporterà fino a otto giocatori e avrà sistemi di ruoli che influenzano l'azione, incluso uno che consente ai giocatori di essere abbinati e incaricati di uccidersi a vicenda. Miyazaki spiega che questi ruoli sono simili ai ruoli da tavolo, ma che il gameplay principale non ruota attorno a questi, ma si tratta di completare compiti dedicati come uccidere un boss nemico.

Infine, Miyazaki ha commentato il loro personaggio "Nintendo-esque ", il ratto alato che abbiamo visto nel trailer. Il famoso creatore giapponese ha spiegato di più su questo personaggio, aggiungendo quanto segue: "Quel personaggio condivide un ruolo simile con i guardiani del fuoco della serie Dark Souls. Rimangono nell'area hub, fornendo al giocatore consigli e indicazioni. Suppongo che si possa dire che abbiamo provato a fare qualcosa di un po' Nintendo-esque nello spirito della partnership. Abbiamo provato qualcosa di carino per cambiare. Anche se dirò che questo personaggio è in realtà un anziano signore (risate)".

The Duskbloods non ha attualmente una data di uscita definitiva, ma sappiamo che verrà lanciato il Switch 2 nel 2026.