The Duskbloods e il regista di Elden Ring, Miyazaki, risponde ai commenti dei fan secondo cui ha una "passione per i piedi"
"Onestamente non sono sicuro da dove venga tutto questo," disse.
Non ci sono tanti autori rinomati nel mondo dei videogiochi come nel mondo del cinema, ma sembra che due dei nomi più importanti del mondo videoludico, Hidetaka Miyazaki e Hideo Kojima, siano noti dai fan per avere un certo debole per i piedi. Miyazaki meno di Kojima, ma guardando i giochi Soulsborne, si possono trovare più personaggi femminili a piedi nudi.
Secondo un'intervista a The Guardian, Miyazaki è a conoscenza della reputazione che si è guadagnato, ma vuole chiarire alcune cose a riguardo. "Dai un'occhiata online e c'è una voce che abbia un po' di debole per i piedi, ma onestamente non sono sicuro da dove venga questa idea," ha detto.
Miyazaki ha continuato a parlare di come crede che la rappresentazione di mani e piedi nudi nei suoi giochi fornisca immagini di una connessione più umana, un tema forte in tutte le sue opere. "Non è necessariamente qualcosa di cui sono costantemente consapevole - forse è qualcosa di subconscio che emerge... Sento di cercare di rappresentare qualche lato della natura umana o dell'esistenza umana difficile da descrivere."
Miyazaki si ispira a questa connessione con un tema più approfondito in The Duskbloods, dove i giocatori forgieranno relazioni di dipendenza per prevalere nella struttura PvPvE. "Sento che è meno un romance tradizionale e più un senso di fiducia sicura con un personaggio nel mondo, ed è qualcosa che personalmente desidero. Non è necessariamente una coppia romantica - è avere qualcuno su cui puoi contare. Questo concetto viene portato avanti da personaggi come le fanciulle di Elden Ring... è un amore transitorio ed effimero," ha detto.
The Duskbloods è previsto per il 2026 su Nintendo Switch 2.