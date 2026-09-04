The Duskbloods e il regista di Elden Ring, Miyazaki, risponde ai commenti dei fan secondo cui ha una "passione per i piedi"

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Non ci sono tanti autori rinomati nel mondo dei videogiochi come nel mondo del cinema, ma sembra che due dei nomi più importanti del mondo videoludico, Hidetaka Miyazaki e Hideo Kojima, siano noti dai fan per avere un certo debole per i piedi. Miyazaki meno di Kojima, ma guardando i giochi Soulsborne, si possono trovare più personaggi femminili a piedi nudi.

Secondo un'intervista a The Guardian, Miyazaki è a conoscenza della reputazione che si è guadagnato, ma vuole chiarire alcune cose a riguardo. "Dai un'occhiata online e c'è una voce che abbia un po' di debole per i piedi, ma onestamente non sono sicuro da dove venga questa idea," ha detto.

Miyazaki ha continuato a parlare di come crede che la rappresentazione di mani e piedi nudi nei suoi giochi fornisca immagini di una connessione più umana, un tema forte in tutte le sue opere. "Non è necessariamente qualcosa di cui sono costantemente consapevole - forse è qualcosa di subconscio che emerge... Sento di cercare di rappresentare qualche lato della natura umana o dell'esistenza umana difficile da descrivere."

Miyazaki si ispira a questa connessione con un tema più approfondito in The Duskbloods, dove i giocatori forgieranno relazioni di dipendenza per prevalere nella struttura PvPvE. "Sento che è meno un romance tradizionale e più un senso di fiducia sicura con un personaggio nel mondo, ed è qualcosa che personalmente desidero. Non è necessariamente una coppia romantica - è avere qualcuno su cui puoi contare. Questo concetto viene portato avanti da personaggi come le fanciulle di Elden Ring... è un amore transitorio ed effimero," ha detto.

The Duskbloods è previsto per il 2026 su Nintendo Switch 2.