The Duskbloods farà il test di rete il mese prossimo

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The Duskbloods, l'interpretazione di FromSoftware sul PvPvE, ha rivelato le date dei test di rete. Dal mese scorso sapevamo che alcuni tifosi fortunati avrebbero potuto giocare The Duskbloods quest'estate, ma ora abbiamo le date in cui potremo effettivamente giocare. Sono dal 21 al 24 agosto, atterrando proprio prima della Gamescom.

Secondo il sito web del gioco, le domande aprono dal 22 luglio per il test di rete. Dovrai avere una console Nintendo Switch 2 e un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online per poter fare domanda e partecipare al test di rete. L'elemento applicativo del test di rete potrebbe farti pensare che non molte persone riusciranno a giocare presto, ma sembra che FromSoftware voglia molte persone online per The Duskbloods, dato che useranno il test di rete per "verificare il gameplay mentre caricano il server di gioco."

Inoltre, vogliono testare come funziona il multiplayer con persone che giocano da qualsiasi parte del mondo online, cosa che richiederà molti partecipanti. Infine, c'è anche la prova dell'equilibrio di gioco. Il test di rete è praticamente come una beta chiusa del gioco se non ne hai mai partecipato prima. Per The Duskbloods, permette di partecipare fino a otto giocatori a una partita multiplayer.

Di solito, questi test di rete arrivano alcuni mesi prima del rilascio completo. Elden Ring: Nightreign ha effettuato il suo test di rete dal 14 al 17 febbraio dello scorso anno, prima di un lancio completo il 30 maggio. Le cose potrebbero essere diverse con The Duskbloods, dato che verrà rilasciato solo su una piattaforma, ma se quel periodo seguirà la stessa linea, allora possiamo aspettarci che il gioco uscirà forse a novembre. Prendi questo, GTA VI.