The Duskbloods La proprietà intellettuale è di proprietà di FromSoftware

HQ

The Duskbloods, la nuova esperienza IP e PvPvE di FromSoftware, verrà lanciata esclusivamente su Nintendo Switch 2 il prossimo anno. Tuttavia, a differenza dell'ultima volta che FromSoftware ha realizzato un'esclusiva per console con la parola sangue nel titolo, questa volta possiede l'IP.

Scoperto dall'utente di Reset Era Red Kong XIX, un deposito di marchio mostra che FromSoftware possiede The Duskbloods IP, il che significa che se il gioco si rivelasse popolare, e ci fossero quindi piani per fare di più con esso, non vedremmo qualcosa di simile alla situazione di Bloodborne.

FromSoftware sembra essere desiderosa di esplorare di più su Bloodborne, ma il possesso dell'IP da parte di Sony si rivela un ostacolo per certi aspetti, a quanto pare. Il fatto che FromSoftware possieda The Duskbloods IP significa anche che sembra avere il controllo su dove il gioco potrebbe uscire, il che significa che forse i giocatori potrebbero vedere il titolo multiplayer atterrare su altre piattaforme oltre a Switch 2 da qualche parte lungo la linea.