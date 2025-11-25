The Duskbloods si dice sia stato in sviluppo più a lungo di qualsiasi titolo FromSoftware precedente

HQ

Molte persone erano entusiaste quando è emerso che FromSoftware sta lavorando a un gioco esclusivo per Switch 2 che uscirà il prossimo anno, chiamato The Duskbloods. E sembra che questo sia un progetto che prendono molto sul serio, perché secondo un giornalista cinese (tramite Vice), è in sviluppo dal 2019 ed è stato testato in beta più accuratamente di qualsiasi altro titolo dello studio.

Vice afferma che lo stesso giornalista ha un buon curriculum con le fughe di notizie di FromSoftware e, nella loro traduzione del suo reportage, possiamo leggere:

"Da quello che so, The Duskbloods è stato approvato ancora prima del periodo di pubblicazione di Sekiro. È il titolo FromSoftware che ha dedicato più tempo esclusivamente alla prototipazione e alla validazione del gameplay tra tutti i loro giochi finora. Anche se è PVE e PVP, si dice che contenga molti elementi innovativi di cui il team stesso è molto orgoglioso."

La stessa fonte afferma che il gameplay in multiplayer sarà così robusto che si prevede che venga usato come ispirazione per i futuri titoli dallo studio.

Considerando che il 2026 è a poco più di un mese di distanza, sembra del tutto possibile che avremo uno sguardo più da ravvicinamento a The Duskbloods durante i Game Awards tra poco più di due settimane. Guarda il video qui sotto per maggiori informazioni.