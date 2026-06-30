The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriva su Nintendo Switch 2 questo agosto

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Dopo averci riportato nella capitale imperiale su PC, PS5 e Xbox Series X/S l'anno scorso, è quasi il momento che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ci porti ancora una volta al classico fantasy di Bethesda. Dopo essere stato annunciato all'inizio dell'anno per Nintendo Switch 2, finalmente sappiamo che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà l'11 agosto.

Questo evita la maggior parte delle date di uscita che vediamo per altri lanci del 2026, che o arrivano a settembre e ottobre finché possono, oppure spostano al 2027 per evitare Grand Theft Auto VI. Con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ormai vecchio di un anno, però, è improbabile che la versione Nintendo Switch 2 stia davvero cercando di imporsi tra le altre uscite di quest'anno.

Comunque, un regalo di benvenuto per chi lo desidera, e un modo per vivere le proprie avventure in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in movimento con la Nintendo Switch 2. Curiosamente, nel trailer qui sotto lo vediamo solo mentre siamo in dock, ma questo perché gran parte del tempo del trailer è dedicato al fan adorante che segue il nostro giocatore, rendendo le loro attività quotidiane piuttosto infernali grazie al loro supporto infinito.