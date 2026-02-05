The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà su Switch 2 nel 2026

HQ

Uno dei più grandi successi a sorpresa dello scorso anno, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, arriva su una nuova piattaforma. Dopo aver riportato i giocatori nella capitale imperiale di Cyrodiil su Xbox Series X/S, PC e PS5, quest'anno i puristi Nintendo finalmente si immergeranno nella bellezza della Torre Bianco-Oro.

A differenza di Fallout 4: Anniversary Edition e Indiana Jones and the Great Circle, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered non ha avuto una data di uscita fissa per Switch 2. Tuttavia, sappiamo che uscirà entro qualche momento di quest'anno.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered include le espansioni Shivering Isles e Knights of the Nine, oltre a contenuti aggiuntivi. Speriamo che il Nintendo Switch 2 sia all'altezza del gioco, dato che al lancio anche alcuni PC hanno avuto difficoltà a dare vita alla versione migliorata di Cyrodiil.