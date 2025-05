The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è già il terzo gioco più venduto del 2025

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato un successo a sorpresa per Microsoft. La sorpresa principale è stata l'uscita del gioco stesso, che è uscito il 22 aprile dopo un trailer di presentazione e uno streaming. Ciò che non sorprende così tanto è che le persone si sono riversate sul ritorno dell'amato gioco di ruolo, rendendolo il terzo gioco più venduto dell'anno finora negli Stati Uniti.

Questo è secondo Mat Piscatella di Circana, che ha scritto su Bluesky che dopo essere stato il gioco più venduto della settimana, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è salito in cima alle classifiche, dietro solo ad Assassin's Creed Shadows e Monster Hunter: Wilds.

Ciò che potrebbe essere ancora più impressionante di questo è che il gioco è disponibile su Game Pass, il che significa che molte persone scelgono di acquistare il gioco a titolo definitivo piuttosto che provarlo tramite un servizio in abbonamento.

Dovremo aspettare e vedere se The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered riuscirà a salire ulteriormente nelle classifiche di vendita, e come Bethesda prevede di capitalizzare su questo successo e quello che è l'ennesimo promemoria che le persone muoiono dalla voglia di saperne di più su The Elder Scrolls VI.