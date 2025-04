The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ora disponibile su Xbox, PS5, PC e Game Pass nella sua interezza

HQ

Interrompi subito quello che stai facendo e accedi alla tua app Xbox o Game Pass, su PC o console, perché non devi aspettare un secondo in più per giocare The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ora disponibile su piattaforme Microsoft, PC e PS5.

Ci sono alcune nuove funzionalità che possiamo dirti su questa versione. Sia Bethesda che Virtuos hanno parlato di come Oblivion sia stato sviluppato dal momento della versione originale fino ai miglioramenti di questa versione, in cui hanno completamente rimodellato i personaggi, il sistema di sincronizzazione labiale, il combattimento, il feedback del controller e, naturalmente, la grafica è stata migliorata essendo completamente costruita in Unreal Engine 5.

Tuttavia, ci sono alcune cose che hanno dovuto essere necessariamente aggiornate, come la registrazione completa di tutti i dialoghi. Tuttavia, sembra che in molti casi sia stato possibile riprodurre l'opera con i doppiatori originali.

È inoltre confermato che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà in un'edizione che include sia il gioco base che le sue due espansioni principali, Knights of the Nine e Shivering Isles. Virtuos ha anche confermato che era sua intenzione preservare l'essenza del gioco originale, e quindi ci sono alcuni sottosistemi e "scorciatoie" che verranno mantenuti anche qui, come il glitch nel minigioco di scassinamento.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile su Game Pass e può essere acquistato anche a 54,99 €.