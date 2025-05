The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha venduto di più nel suo primo mese di quanto l'originale abbia fatto in 15 mesi

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Si vociferava da un po' di tempo prima della sua uscita, ma quando è arrivato improvvisamente sui mercati alla fine del mese scorso, la gente si è riversata per grattare il prurito di Elder Scrolls per giocatore singolo che si erano persi per anni.

Secondo i recenti dati di Mat Piscatella di Circana, ora sappiamo che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato il gioco più venduto di aprile 2025, vendendo più copie del gioco originale nei suoi primi 15 mesi sul mercato. Ha anche realizzato più vendite in dollari di giochi completi rispetto ai primi 14 mesi dell'originale.

Altrove nei dati di vendita, vediamo che Xbox ha continuato ad avere un ottimo mese. Le versioni PS5 di Indiana Jones and the Great Circle e Forza Horizon 5 hanno visto i giochi atterrare rispettivamente al numero 6 e al numero 2 di aprile.

Anche con Game Pass che offre ai giocatori la rimasterizzazione di Oblivion al costo del loro abbonamento, sembra che a molti giocatori piaccia ancora acquistare i loro giochi a titolo definitivo. Inoltre, per Xbox, sembra che la strategia di passare ad altre piattaforme stia iniziando a dare i suoi frutti in grande stile.