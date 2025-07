The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered La patch 1.2 aggiunge un sacco di correzioni e nuove impostazioni di difficoltà

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered La patch 1.2 è arrivata. Sebbene la patch non sia ancora completamente disponibile su tutte le piattaforme, è giocabile tramite Steam in forma beta e Bethesda ha rivelato tutto ciò che c'è da vedere in questo ultimo grosso aggiornamento.

Puoi leggere le note complete sulla patch qui, dove uno dei punti salienti principali riguarda la difficoltà. In particolare, ora puoi perfezionare un po' di più la tua avventura con la possibilità di modificare il danno da combattimento del giocatore e il danno da combattimento del nemico. Ora puoi selezionare le opzioni Novizio, Apprendista, Adepto, Artigiano, Esperto e Maestro per entrambe le impostazioni, con Journeyman che è più un ponte tra Adepto ed Esperto.

Sono stati risolti problemi di prestazioni in aree come Deepscorn Hollow, Black Rock Caverns e Bravil Castle, insieme ad alcune irritanti modifiche al gameplay come le code di Argonian e Khajiit bloccate all'interno della loro armatura, oltre a strani ridimensionamenti dell'altezza dei personaggi.

Se vuoi dare un'occhiata a questo aggiornamento tramite la beta di Steam, devi solo accedere a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nella tua libreria, fare clic su proprietà, selezionare le beta e la beta che desideri nel menu a discesa (è "/[beta] per questa patch) e quindi attendere il download della nuova build.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S