The Elder Scrolls Online per dare il via al nuovo formato delle Stagioni con la Gilda del Ritorno dei Ladri

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Tempo fa, ZeniMax Online Studios ha annunciato che avrebbe eliminato il formato di offrire ogni anno una grande espansione The Elder Scrolls Online e poi migliorarla nel periodo prima dell'arrivo della prossima grande espansione. Lo sviluppatore invece passerebbe a un formato stagionale, come molti altri titoli live-service, dove l'obiettivo è offrire "una maggiore varietà di contenuti insieme a un rinnovato focus sul feedback dei giocatori."

A tal fine, questa iniziativa prenderà presto il via, poiché a luglio sarà lanciata la 'prima' stagione del longevo MMORPG, portando con sé una delle organizzazioni più amate di Tamriel.

È conosciuta come Stagione Uno: Il Ritorno della Gilda dei Ladri, e indovinatelo, la banda preferita di tutti di ladri e imbroglioni è pronta a tornare nel gioco, portando un nuovo filo narrativo che si basa sulla narrazione originale di quando la Gilda debuttò in ESO nel 2016.

Per quanto riguarda ciò che offrirà questa stagione, ci viene detto in un comunicato stampa quanto segue: "Accanto a una nuova storia e un nuovo cast, i giocatori si alleeranno con la gilda per affrontare il nefasto Cartello di Koldane ed espandersi in Daggerfall. La Stagione Uno porterà molte nuove avventure e sistemi sempreverdi per aggiungere nuovi modi in cui i giocatori possano interagire con i personaggi, le gilde e gli ambienti che li circondano."

La data di lancio della stagione è fissata per l'8 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Mac.