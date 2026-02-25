The Elder Scrolls Online per rivelare la roadmap 2026 alla fine del prossimo mese

HQ

Se ti stavi chiedendo cosa ci aspetta a Tamriel nel 2026, presto avrai la risposta, dato che The Elder Scrolls Online ospiterà un Seasons Direct 2026 alla fine di marzo, che ci darà una tabella di marcia più informativa su cosa possiamo aspettarci nei prossimi 9-12 mesi.

Come pubblicato sulla pagina ufficiale social del gioco, vediamo che il Seasons Direct si svolge il 31 marzo, alle 20:00 BST/21:00 CEST. Non sappiamo quanto durerà lo streaming, ma vale la pena scrivere circa un'ora per sedersi sulla pagina Twitch di Bethesda se sei un fan di ESO.

Essendo in attività dal 2014, The Elder Scrolls Online è un MMO che è cresciuto dal lancio, dando a milioni di giocatori la possibilità di esplorare Tamriel e aspettare i lunghi anni fino a quando The Elder Scrolls VI non ci arriverà finalmente tra le mani. Come nuovo giocatore che ha provato a entrare intorno al 2024, era un po' troppo sovraccarico di informazioni per entrarci, ma i fan più dedicati del gioco mostrano perché sia durato per più di un decennio.