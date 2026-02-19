The Elder Scrolls V: Skyrim ora ha modalità di visualizzazione dedicate su Nintendo Switch 2

HQ

Quando Bethesda ha finalmente portato The Elder Scrolls V: Skyrim su Nintendo Switch 2 alla fine del 2025, è stato presentato in uno stato che lasciava molto a desiderare, il che è un po' deludente visto che il gioco compirà 15 anni questo novembre... Tuttavia, lo sviluppatore ha lavorato per migliorare Skyrim sul sistema ibrido successore di Nintendo e, a tal fine, è stato condiviso un nuovo aggiornamento che introduce alcuni miglioramenti a questa edizione.

Come parte dell'Update 1.2, il miglioramento chiave è l'inclusione di due nuove opzioni di visualizzazione. Uno si chiama Prioritizza Visuals e l'altro Prioritizza Performance, e come ci si aspetterebbe, uno rende il gioco più bello mentre l'altro lo rende più fluido. Non ci viene detto direttamente come cambia la risoluzione tra le modalità, ma ci viene detto che l'impostazione Performance funziona a 60 Hz e quella Visuale a 30 Hz, il che significa che dovremmo aspettarci una differenza di gioco di 60 fps e 30 fps tra le due.

Per il resto, l'aggiornamento elimina una marea di bug e risolve una serie di problemi che affliggevano l'edizione Switch 2 del tanto amato titolo, con le note complete della patch riportate di seguito.

Hai già giocato a Skyrim su Switch 2 e, se no, questo aggiornamento ti fa venire voglia di provarlo?