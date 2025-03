The Electric State flops: il film più costoso di Netflix di sempre non riesce ad attirare il pubblico

HQ

Il costoso adattamento cinematografico dei fratelli Russo della graphic novel di Simon Stålenhag, ha avuto una prima settimana a dir poco debole su Netflix, dove è riuscito a raggiungere solo 25,2 milioni di visualizzazioni a livello globale, secondo Collider. Questo nonostante un budget mostruoso di circa $ 300 milioni, che lo rende il film originale più costoso del servizio di streaming fino ad oggi.

Anche le due star principali, Millie Bobby Brown e Chris Pratt, due dei nomi più caldi del settore al momento, o il cast di alto profilo tra cui Woody Harrelson, Michelle Yeoh e Stanley Tucci, non sembrano essere stati sufficienti per attirare l'interesse della gente.

Le recensioni sono state a dir poco tiepide (qui a Gamereactor ci è piaciuto però) e il buzz online sul film è praticamente inesistente. Se lo si confronta con altre produzioni di Netflix, di gran lunga più efficaci (e più economiche), come Carry On o The Gray Man, è ora chiaro che The Electric State non solo ha sottoperformato, ma rischia di essere un flop completo. I numeri di visualizzazione della prima settimana lo confermano poiché mentre 25,2 milioni sembrano molti, la più grande settimana di apertura di Netflix per un film è arrivata da Red Notice, che ha registrato quasi 80 milioni di visualizzazioni...

Hai visto The Electric State, e perché pensi che il film non riesca a trovare un pubblico?