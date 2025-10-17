Gli Esports Awards 2025: tutti i nominati e le categorie

HQ

Presto, il 19 novembre, molti dei più grandi nomi di tutto il mondo degli eSport si recheranno a Las Vegas per partecipare ancora una volta a The Esports Awards. Questo spettacolo metterà in luce e riconoscerà coloro che hanno avuto il maggiore impatto sul mondo competitivo in questo anno solare, e con questo quasi arrivato, è stata annunciata la lista completa dei candidati e delle categorie. Dai un'occhiata qui sotto.

Gioco di eSport dell'anno:



Leggende dell'apice



Contrattacco 2



DOTA 2



Fortnite



Onore dei Re



Lega delle Leggende



Mobile Legends: Bang Bang



Pokémon Uniti



PUBG Mobile



Valorant



Gioco mobile di eSport dell'anno:



Brawl Stars



Call of Duty Mobile



Fuoco libero



Onore dei Re



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG Mobile



Pokémon Uniti



Personalità dell'anno per gli eSport:



Animesh "Thug" Agarwal



Corentin "Gotaga" Houssein



Dan "apEX" Madesclaire



Ibai "Ibai" Llanos



Jeremy "Toast mascherato" Wang



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Matthew "Nadeshot" Haag



Mossad "Msdossary" Aldossary



Seth "Scump" Abner



Kamel "Kameto" Kebir



Streamer dell'anno:



Caso "CaseOh" Baker



Darren "iShowSpeed" Watkins



Emily "ExtraEmily" Zhang



Félix "xQc" Lengyel



Ibai "Ibai" Llanos



Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Morgan "AngryGinge" Burtwistle



Nick "Lacy" Fosco



Nicholas "Jynxzi" Stewart



Payal "Payal Gaming" Dhare



Gruppo di contenuti eSport dell'anno:



Fnatic



Compagni gentili



Divino



Karmine Corp



S8UL



Sentinelle



T1



Squadra Eretici



Squadra Liquid



Creatore di contenuti di eSport dell'anno:



Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta



Arran "TacticalRab" Francis



Cody "Clix" Biella



Donato "TheDonato" Muñoz



Jack "NiceWigg" Martin



Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Nicholas "Jynxzi" Stewart



Raj "Snax" Varma



Tarik "tarik" Celik



Thomas "ZooMaa" Paparatto



Giocatore dell'anno per la rivelazione negli eSport:



Brock "brawk" Somerhalder



Derek "Blaz" Blaz



Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez



Kajetan "kaajak" Haremski



Mason "Mercules" Ramsey



Meng "DaShuai" Jiajun



Rasyah "Rasyah" Rasyid



Rudy "SkewMond" Semaan



Samy "dralii" Hajji



Sodbayar "Techno4K" Munkhbold



Zack "Stompn" Agnello



Squadra di eSport dell'anno:



AG Super Play - L'onore dei re



Furia - Assedio di Rainbow Six



Gen.G - League of Legends



Karmine Corp - Rocket League



Ladri di Los Angeles - Chiamata del dovere



NRG - Valorant



OpTic Texas - Chiamata al dovere



Squadra Falcons - DOTA



Squadra Falcons - Rocket League



Team Vitality - Counter-Strike 2



Vitalità della squadra - MLBB Femminile



Giocatore PC di eSport dell'anno:



Brock "brawk" Somerhalder



Danil "donk" Kryshkovets



Jason "f0rsakeN" Susanto



Jeong "Chovy" Ji-hoon



Jeong "Stalk3r" Hak-yong



João "Jv92" Vitor



Mathieu "ZywOo" Herbaut



Matthew "Whitemon" Filemon



Stanislav "Malr1ne" Potorak



Giocatore dell'anno di Esports Controller:



Anders "Vejrgang" Vejrgang



Goichi "GO1" Kishida



Lim "Ulsan" Soo-hoon



Mason "Mercules" Ramsey



Miron "Effetto" Novikov



Samy "dralii" Hajji



Thomas "Scrap" Ernst



Wyatt "LastShot" Gowan



Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin



Zeng "Xiao Hai" Zhuojun



Organizzazione di eSport dell'anno:



ARGENTUM. ALE



G2 Esports



Gen.G



NRG



Gioco OpTic



Squadra Falchi



Squadra Liquid



Vitalità di squadra



Virtus.Pro



Giochi su Weibo



Allenatore di eSport dell'anno:



Alexandre "alecks" Sallé



Jin "zWy" Changlin



Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli



Kim "Kim" Jung-su



Kim "NineK" Bum-hoon



Kurtis "Aui_2000" Ling



Malkolm "bonkar" Rench



Matthew "Satthew" Ackermann



Rémy "XTQZZZ" Quoniam



Partner commerciale dell'anno per gli eSport:



DHL



Infinix



Intel



Logitech G



Mastercard



Mobil 1



Pepsico



Red Bull



Shopify



VISTO



Zenni



Editore di eSport dell'anno:



Arti elettroniche



Giochi epici



Krafton



Livello infinito



Valentina



Moonton



NetEase



Giochi di Riot



Valvola



Servizio di supporto agli eSport dell'anno:



Talento Luna Cattiva



Agenzia di selezione del personaggio



Diritto ESG



Agenzia di Talenti Evoluti



Cielo Media



Caricato



Ocelot Sport



Agenzia Prodigy



Agenzia Ulti



Piattaforma di supporto agli eSport dell'anno:



Fuoco lampo



Blitz.gg



Discordia



Classifiche degli eSport



FACCIA



GRIGLIA Esports



Liquipedia



Mobalitici



Lupo supremo



Shikenso



Rete di localizzazione



Campagna creativa dell'anno per gli eSport:



Team Vitality x Nescafé: Pronto a salire di livello



DHL - eFFiBOT Game: Campionato del Mondo



Team Vitality x Aldi: Rising Day



ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal



Prime Video: Coppa del Mondo di eSport Sali di livello



Annuncio del roster di G2 Esports LoL



Campagna per il 25° anniversario del Team Liquid



Commentatore dell'anno di Esports Play by Play:



Anders Blume



Brandon "BSmith" Smith



Clayton "CaptainFlowers" Raines



Conner "Scrawny" Girvan



James "Kaelaris" Carrol



Lauren "Pansy" Scott



Mark "Onset" Hatcher



Michael "Yipes" Mendoza



Miles Ross



Owen "ODPixel" Davies



Il 7WG



Victoria "VikkiKitty" Perez



Commentatore dell'anno per gli eSport:



Andy "Bravo" Dudynsky



Andrew "Vedius" Day



Chad "SPUNJ" Burchill



Dan "Gaskin" Gaskin



Isaac "Azael" Cummings-Bentley



Josh "Sideshow" Wilkinson



Mohan "lava" Govindasamy



Thomas "Chance" Ashworth



Conduttore di eSport dell'anno:



Chris "Puckett" Puckett



Eefje "Sjokz" Depoortere



Evan "Raynday" Byron Raynr



Frankie Ward



Freya "Freya" Guglie



Ghassan "Milosh" Finge



Iain Chambers



James Banche



Lauren "GlitterXplosion" Laracuente



Laure Valée



Salome "Soe" Gschwind-Repp



Trevor "Quickshot" Henry



Analista di eSport dell'anno:



Emily Rand



Jack "Fresh" Allen



Jacob "Pimp" Winneche



John "JHawk" Harris



Joshua "acciaio" Nissan



Léo "Alphama" Robine



Mimi "aEvilcat" Wermcrantz



Robert "Dagda" Prezzo



Weston "Clutch" Prezzo



Puoi votare i tuoi giocatori e le tue personalità preferite andando qui.