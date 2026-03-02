The Eternal Life of Goldman Gli sviluppatori assumono una posizione ferma contro l'IA generativa nello sviluppo di videogiochi

HQ

The Eternal Life of Goldman, l'ambizioso platform disegnato a mano dello sviluppatore Weappy, è principalmente conosciuto per il suo splendido stile artistico analogico. È un aspetto e una sensazione che fanno sembrare il gioco decisamente analogico e artigianale, e questo perché lo è.

Recentemente ci siamo seduti con il produttore Andreas Schmiedecker per parlare di diversi argomenti, e qui ha praticamente confermato che, quando si parla di IA di sapore più generativo, quel concetto particolare è piuttosto incompatibile con il loro gioco:

"Usare strumenti di IA per la produzione artistica in questo gioco sarebbe praticamente contrario all'idea di farlo in questo modo fin dall'inizio. Quindi, non era davvero un'opzione per noi. Non importa come la tecnologia si sviluppi oggi, c'è un posto e un pubblico per l'arte fatta a mano," dice Schmiedecker.

Nella nostra intervista approfondita affrontiamo diversi aspetti dello sviluppo, del design e del percorso che il team ha intrapreso negli ultimi anni.