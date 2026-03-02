The Eternal Life of Goldman si prevede che duri 12-16 ore

HQ

The Eternal Life of Goldman continua ad attirare l'attenzione grazie al suo impressionante design visivo disegnato a mano, ma secondo la nostra anteprima più recente, è anche un platform e non uno per i deboli di cuore.

Questo vale sia per la difficoltà che per la durata del gioco, dove lo sviluppatore Weappy si aspetta che una partita tradizionale duri tra le 12 e le 16 ore, molto più a lungo di molti giochi comparabili in quel settore. Nella nostra intervista esclusiva, il produttore Andreas Schmiedecker ha detto quanto segue:

"C'è un po' di varietà, considerando i diversi stili di gioco (guardare appunti, trovare segreti, leggere tutti i dialoghi), ma una partita probabilmente durerà tra le 12 e le 16 ore. Il gioco non è davvero pensato per molte partite, è un'esperienza abbastanza diretta con una storia completa e autonoma. Detto ciò, alcuni segreti, comprese le aree opzionali, richiedono un po' di ingegno e sequenze di azioni piuttosto elaborate per essere sbloccate. Quindi, per chi sceglie di rigiocare il gioco ed esplorarlo al 100%, ci saranno sicuramente cose da scoprire."

Inoltre, il livello di sfida che abbiamo sperimentato durante la recente demo di Steam Next Fest è molto intenzionale e, quindi, attualmente, il gioco ha un'impostazione centrale di difficoltà pensata per offrire un'esperienza ottimale e, sì, impegnativa:

"Attualmente puntiamo a una modalità bilanciata, ma stiamo anche raccogliendo attivamente i feedback dei giocatori sulla difficoltà della demo e prenderemo una decisione per l'intero gioco."

Puoi leggere la nostra intervista completa qui.