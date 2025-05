Cosa si ottiene quando si riempie il frullatore con una parte di I Am Legend, un cucchiaio di The Last of Us, un pizzico di Day After Tomorrow e un cucchiaino di The Road ? Otteniamo un mix piuttosto adorabile di dramma apocalittico e thriller fantascientifico, che è il modo migliore per descrivere la miniserie Netflix The Eternaut.

Questa serie è prodotta da una società sudamericana, il cast è argentino, è ambientata a Buenos Aires e, all'inizio dell'episodio pilota, incontriamo un gruppo di ragazze adolescenti che, nel bel mezzo di una giornata in barca a vela, vengono improvvisamente uccise quando vengono colpite da quelli che sembrano normali fiocchi di neve. I fiocchi non sono proprio neve, però. Non si tratta di acqua ghiacciata che cade a terra come al solito, ma di un'arma di distruzione di massa altamente efficace e ben mascherata che "sembra neve", che viene utilizzata per spazzare via l'umanità. Dopo l'incidente della barca a vela, seguiamo Juan, Favalli, Lucas e Omar, quattro anziani zii che sono seduti in un seminterrato a giocare a poker quando le precipitazioni iniziano a massacrare milioni di persone.

Non c'è una logica scientifica diretta su come funziona la "neve tossica", ma non è un grosso problema. La premessa funziona bene.

La serie è composta da sei episodi e inizialmente il ritmo è molto lento. Quel tipico panico apocalittico americano nello stile di World War Z o War of the Worlds non si materializza mai, invece ci viene offerto un ritratto piuttosto intimo del personaggio di un gruppo di zii ignoranti. Si può dire che lo showrunner Bruno Stagnaro si è permesso di ambientarsi in molte delle scene chiave e che non vuole costruire il dramma attraverso effetti shock o violenza grafica, ma piuttosto una sorta di ansia primitiva in mezzo a tutta l'incertezza. Funziona bene, secondo me. A volte molto bene. Naturalmente, per potersi muovere all'aperto, bisogna proteggersi dalle micidiali precipitazioni velenose e, come se non bastasse, nel quarto episodio si scopre che dietro l'attacco c'è una minaccia più grande, che mette a nudo il suo volto raccapricciante.

È liberatorio avere una serie che non ha bisogno di essere eccessivamente stridente nel suo dramma, ma può prendersi il suo tempo, lasciare spazi vuoti e indugiare sulle scene chiave.

The Eternaut non è, a mio parere, un capolavoro e ci sono passaggi emozionanti che sembrano un po' sottili, dove i personaggi e il loro comportamento non corrispondono al panico totale che almeno proverei se l'80% dell'umanità morisse dopo una tempesta di neve mentre ero seduto a casa, con porte e finestre sbarrate, senza elettricità, acqua o cibo. Tuttavia, dirò che The Eternaut è migliore del 99% di tutto ciò che Netflix ha offerto nell'ultimo anno ed è una serie che, nonostante alcuni punti deboli, penso che dovresti dare un'occhiata.