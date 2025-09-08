The Expanse: Osiris Reborn è "circa la lunghezza di Clair Obscur: Expedition 33"

HQ

Mentre Mass Effect probabilmente ci farà aspettare fino al 2029 per il suo ritorno, abbiamo due giochi di ruolo d'azione fantascientifici in arrivo in arrivo in Exodus e The Expanse: Osiris Reborn. Quest'ultimo indossa la sua ispirazione a Mass Effect, ma Owlcat Games lo ha anche paragonato a un diverso tipo di gioco di ruolo quando si tratta di tempo di gioco.

Parlando con Wccftech, il direttore del game design Leonid Rastorguev ha rivelato che la durata del gioco di ruolo sarebbe "circa la lunghezza di Clair Obscur: Expedition 33". Ciò significa circa 20-30 ore di contenuti diretti della storia, ma molto di più se i giocatori sono disposti a impegnarsi con tutte le storie secondarie disponibili.

Non sembra che molto altro di Clair Obscur: Expedition 33 abbia ispirato The Expanse: Osiris Reborn, poiché Mass Effect sembra essere l'attrazione principale per l'ispirazione. Più avanti nell'intervista, vediamo Rastorguev parlare di come i compagni saranno modellati in modo simile a quelli trovati in Mass Effect. In particolare, lui e la produttrice del game design Yuliya Chernenko hanno parlato della missione suicida di Mass Effect 2 e dell'applicazione di quel processo di pensiero a tutte le missioni.

"È qui che vogliamo differenziarci dagli altri giochi dello stesso genere, perché anche se porti con te due compagni, gli altri non se ne stanno seduti pigramente sulla nave. Cercano di essere utili. Ti contattano via radio per darti qualche consiglio. Potrebbero anche apparire nella missione in un luogo particolare, o potrebbero avere un ruolo particolare nella missione. Devi assegnarli a questo ruolo in modo che abbiano altre cose da fare durante la missione", ha detto Rastorguev.

The Expanse: Osiris Reborn è in fase di sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.