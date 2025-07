The Expanse: Osiris Reborn gli sviluppatori sono felici di vedere i confronti con Mass Effect

HQ

Essendo uno degli sviluppatori di giochi di ruolo più impegnati in questo momento, Owlcat Games ha molto da fare. Al di fuori dell'esplorazione di nuove zone dell'universo di Warhammer 40,000, tuttavia, probabilmente il progetto più eccitante che lo sviluppatore ha in programma è il suo nuovo gioco di ruolo in terza persona ambientato nell'universo di The Expanse.

Dalla rivelazione di The Expanse: Osiris Reborn, i confronti con Mass Effect sono arrivati rapidamente e caldi, e Owlcat non sembra preoccuparsene affatto. In una recente intervista con Polygon, il direttore creativo di Osiris Reborn, Alexander Mishulin, ha dichiarato quanto segue:

"Prima di tutto, [ci sentiamo] umiliati [dai paragoni]. Mass Effect è una grande ispirazione per noi perché è un gioco iconico per la generazione Xbox 360 e molti membri del team di Owlcat ci hanno giocato in gioventù. Ne siamo ispirati. Alcune persone sono entrate nel mondo della creazione di videogiochi perché hanno visto [Mass Effect] e ne sono state ispirate e hanno deciso da sole che volevano fare qualcosa di simile, o semplicemente creare giochi, per vivere. Quindi sarebbe impossibile negare che Mass Effect abbia avuto un grande impatto su di noi come sviluppatori di giochi".

Tuttavia, non dovremmo pensarlo come un clone diretto dei giochi di Mass Effect, nonostante sia un gioco di ruolo fantascientifico. "D'altra parte, è un gioco di Owlcat Games ed è diverso [da Mass Effect] in molti modi", ha detto Mishulin. "Prima di tutto, facciamo la nostra storia in modo un po' diverso. Stiamo facendo più scelte e conseguenze, e vogliamo assicurarci che questo gioco abbia ancora molte di esse dotate di molta agenzia".

Considerando che il primo Mass Effect è uscito quasi 20 anni fa, è probabilmente giunto il momento di innovare la sua formula. Mishulin ha anche spiegato che le origini dei personaggi conteranno molto di più, dicendo che a seconda del personaggio che crei all'inizio del gioco, puoi affrontare un ambiente accogliente o inospitale su pianeti diversi.