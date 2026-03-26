The Expanse: Osiris Reborn mette in mostra compagni che potrebbero competere con l'equipaggio della Normandy

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Con The Expanse: Osiris Reborn, Owlcat Games passa dalle sue tradizioni isometriche e dall'alto degli RPG a uno sparatutto fantascientifico in terza persona. Appena lo vedi, è facile fare paragoni con Mass Effect, e Owlcat lo sa. Questo significa che la pressione è alta per creare compagni memorabili.

Come nota PC Gamer nel suo articolo che tratta gran parte dei compagni del gioco, questi personaggi si affidano molto di più a personalità distinte che a volti e caratteristiche aliene interessanti. Questa è l'ambientazione di The Expanse per te. Dai soldati robusti e infiltrati esperti a un gemello identico del tuo personaggio giocante, c'è comunque una grande varietà tra gli umani che porterai con te nelle tue avventure.

I compagni sono più di semplici decorazioni sulla tua nave, e avranno le loro missioni secondarie da affrontare, approfondiendo i loro personaggi e i misteri che nascondono. Oltre alle intense chiacchierate sul ponte panoramico, questi personaggi hanno anche ruoli unici in combattimento, utilizzando abilità speciali chiamate Exploits per mostrare il loro valore anche sul campo di battaglia.

Owlcat Games/ PC Gamer

Owlcat Games/PC Gamer

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