The Expanse: Osiris Reborn riformula il protagonista maschile a seguito del feedback dei giocatori

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Non c'è modo di scoprire di aver perso un lavoro come sapere che è stato deciso dai membri della community di Steam, eh? Questo vale per la voce del protagonista maschile e per il gemello della protagonista femminile, J, in The Expanse: Osiris Reborn. Owlcat Games, lo sviluppatore del gioco, ha deciso che era il momento di separarsi e trovare un nuovo doppiatore per il ruolo, seguendo il feedback dei giocatori.

Questo feedback fa parte della closed beta del gioco, che ha permesso ai giocatori di sperimentare parte di ciò che il RPG di fantascienza offre. Non c'è necessariamente nulla di sbagliato nel fatto che la protagonista femminile suoni semplicemente meglio in un gioco come The Expanse: Osiris Reborn. Dopotutto, alcune persone preferiscono l'interpretazione di Jennifer Hale a quella di Mark Meer nei giochi di Mass Effect. Tuttavia, sembra che Owlcat abbia riconosciuto che non si trattava solo di una preferenza, ma di una debolezza sul lato delle prestazioni.

"Anche se il doppiatore del protagonista maschile e di J ha fatto un ottimo lavoro, sembravano meno espressivi di quanto vorremmo. Per questo motivo, stiamo cambiando le voci del protagonista maschile e di J," si legge nella risposta al feedback su Steam.

Questo non è l'unico lavoro che Owlcat sta facendo tra ora e il rilascio completo del gioco. Saranno create più animazioni per i movimenti facciali e corporei, facendo sentire i personaggi più vivi. Inoltre, ci sarà una completa rielaborazione del sistema "ask", nuovi urli di battaglia, un cambiamento nel tono narrativo e nella coerenza, oltre a un sistema di copertura rielaborato. Non abbiamo ancora una data di uscita per The Expanse: Osiris Reborn, quindi è possibile che questo lavoro possa rimandare i piani di Owlcat, ma senza una data fissa, lo sviluppatore è libero di giocare con qualsiasi finestra voglia in futuro.