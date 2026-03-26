The Expanse: Osiris Reborn sembra enorme, ma manca ancora una data di lancio

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Owlcat Games continua a stuzzicarci con The Expanse: Osiris Reborn e durante l'anteprima dei partner di oggi abbiamo potuto vedere ancora più scorci dell'avventura imminente. Come prima, purtroppo non ci sono date di uscita concrete da aspettarsi, ma lo studio ha confermato che il gioco avrà una beta a pagamento.

Osiris Reborn sarà il progetto più ambizioso di Owlcat fino ad oggi, un chiaro passo avanti rispetto ai precedenti RPG isometrici e paragonabile a Mass Effect in termini di scala e complessità. Completo di compagni, alberi di dialogo e fantascienza hardcore. Il gioco è ambientato nello stesso universo della serie TV omonima e ci catapulterà in un universo pieno di conflitti e suspense quando arriverà in primavera del prossimo anno.

Riuscirà a mettere in difficoltà i vecchi classici di BioWare? Solo il tempo lo dirà. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.

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