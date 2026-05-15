The Expendables saga per espandersi con un'espansione guidata dalle donne' considerata le Expendabelles

Gli Expendables torneranno presto, ma non nel modo che ti aspetteresti. Dopo quattro capitoli in cui vediamo Sylvester Stallone al comando e recita accanto a Jason Statham, che ha preso il ruolo di protagonista dell'episodio criticamente criticato Expend4bles, la saga crescerà presto ulteriormente con un progetto già esplorato anni prima.

Dopo il debutto del film iniziale, ci sono stati tentativi di creare un'alternativa guidata da donne, ma alla fine è stata accantonata perché i creatori non riuscivano a capire il motivo di un team tutto al femminile dal punto di vista narrativo – ma chiaramente hanno trovato una soluzione dato che il progetto è tornato in sviluppo.

Secondo The Hollywood Reporter, un film chiamato Expendabelles è in arrivo e sarà una storia d'origine ambientata "alla fine degli anni '90, durante il picco delle tensioni e dell'incertezza geopolitica dell'anno 2000." Si dice che sia un "progetto reinventato" basato sull'idea originale e, secondo chi sta dietro il film, Offrirà un "evento cinematografico stilizzato e guidato dall'azione, progettato per espandere la mitologia del franchise mantenendo saldamente la propria posizione."

Expendabelles sarà prodotto da Eclectic con il supporto di Lionsgate e, oltre a nominare alcuni produttori e dirigenti, attendiamo di sapere di più sul cast e su chi guiderà creativamente il progetto dietro la macchina da presa.